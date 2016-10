Turecká riviéra živoří. Budeme si muset najít práci ve vnitrozemí, bědují podnikatelé

Kvůli teroristickým útokům, neúspěšnému puči, špatné bezpečnostní situaci v sousední Sýrii a sporu Turecka s Ruskem přijelo letos mnohem méně turistů než každý rok. Do restaurací tak musí Turek zákazníky lákat, ačkoliv za normálních okolností by o hosty nebyla nouze.



Letošní úspory mu navíc nejspíš na zimu nevystačí. „Budeme si muset najít nějakou práci ve vnitrozemí,“ přiznal Jimmy - mluví i o přátelích z okolních podniků, které čeká podobný osud. Sám odhaduje, že letošní tržby jeho restaurace klesly oproti loňsku o zhruba dvě třetiny.

V regionu mezi městy Antalya a Alanya tento případ není nijak neobvyklý. Těžké časy dolehly na všechny. Místní ekonomika je totiž závislá na turistech. 60 procent veškeré podnikatelské činnosti souvisí s turistickým ruchem a je závislá na počtu lidí, kteří region navštíví.

Jenže za prvních osm měsíců letošního roku přijelo do regionu kolem Antalye o polovinu méně návštěvníků než loni. U ruských klientů počet klesl až o 95 procent. Přitom před rokem 2014 jich ročně přijíždělo až sedm milionů, v posledních letech pak vždy okolo tří či čtyř milionů.

Do Turecka přestali létat poté, co v říjnu 2015 turecká stíhačka sestřelila ruský bombardér Su-24, když plnil úkoly na syrské hranici s Tureckem. Na oplátku Rusko uvalilo sankce na některé produkty a služby Turecka.

Od 3. září, kdy Rusové obnovili charterové lety do Turecka, se sice v zemi počet rusky mluvících turistů trochu zvýšil, ale hotely už na last minute zájezdech nevydělají tolik jako uprostřed sezóny. Guvernér Antalye Munir Karaloglu na konci září pro agenturu TASS prohlásil, že věří v příjezd půl milionu Rusů v posledním měsíci letošní sezóny. To ale nebude stačit k tomu, aby se hotely úplně vzpamatovaly.

Zájem Čechů rostl

Že se situace v závěrečných měsících sezóny zlepšila, potvrzuje i mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk. „V druhé polovině léta se Turecko stalo Čechy velmi vyhledávanou destinací a museli jsme dokonce dokupovat kapacity. Teď v závěru sezóny jsou veškeré zájezdy téměř vyprodané,“ řekl Bezděk.



Nižší zájem z první poloviny sezóny se podepsal i na strategii pro příští rok. „Ceny na příští letní sezónu budou celkově o 10 až 15 procent nižší, než tomu bylo v minulých letech. Týden v all inclusive hotelu bude možné pořídit za 10 tisíc korun na osobu,“ uvedl Bezděk s tím, že letos kvůli nezájmu Rusů šly ceny dolů až o 20 procent. „U některých luxusnějších hotelů to bylo i víc,“ dodal Bezděk.

Výrazný pokles cen v některých hotelech nabízejících servis all inclusive výrazně potvrdila i německá delegátka ze společnosti Meeting Point Sabine Müllerová Kilicová. Lůžko se dalo pořídit za pouhých 20 eur, tedy v přepočtu asi 550 korun, za noc.



Zvýšené nebezpečí nehrozí

Nepřítomnost ruských turistů nejvíce dopadla na hotelové resorty na jihu Turecka. „V našem hotelu tvoří Rusové asi 15 procent všech hostů. Po nich sem pak hodně jezdí i Němci, Češi, Slováci a Rumuni,“ říká marketingový ředitel hotelu Belek Beach Aykan Akgün

Belek je jedno z nejvyhlášenějších středisek v Turecku. Do tamních hotelů jezdí golfoví milovníci z celého světa. I na Belek Beach dolehla letošní špatná situace. Podle Akgüna letos bude mít jeho hotel meziroční ztrátu zhruba 35 procent. „Vyděláme většinou 3 až 3,5 milionu eur (80 až 95 milionů korun) za rok,“ řekl Akgün s tím, že letos sice ještě neskončila sezóna, ale jeho resort vydělal pouze něco přes milion eur (27 milionů korun).

Z hlediska celého Turecka by měla v turismu ztráta za letošní rok dosáhnout 8 až 10 miliard tureckých lir (asi 63 až 89 miliard korun), odhaduje Asociace tureckých cestovních kanceláří Türsab.



Hotely také musely propouštět zaměstnance, aby snížily své výdaje. Konkrétně v hotelu Belek Beach snížili stavy z 430 zaměstnanců na 210. A to je v tomto čísle započítáno, že najali nové zaměstnance dohlížející na bezpečnostní opatření.

„Žádná speciální opatření jsme jinak v tomto směru nemuseli podstoupit,“ prozradil ředitel Beleku Akgün. Myslí si totiž, že v turistickém regionu nejsou žádné vážné bezpečnostní hrozby související se Sýrií, terorismem nebo uprchlickou krizí. Na běžný život podle něj nemá žádný vliv ani puč a následný výjimečný stav, který vyhlásil v červenci prezident Erdogan a prodloužil jej před několika dny o další tři měsíce.

Turisté ze západní Evropy se ale v posledních měsících báli do Turecka jezdit. Potvrdila to i manažerka tureckých lázní Demirhan Hamam ve městě Side, podle níž pocítili pokles zákazníků hlavně v červenci a srpnu. V té době totiž mezi nejčastější zákazníky patří rodiny s dětmi, které nepřijely kvůli obavám z bezpečnostních hrozeb. „Chodí sem i Turci, ale největší příjem máme z turistů,“ posteskla si.