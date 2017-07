Turecká zrada? Agentura zveřejnila utajované detaily o základnách USA v Sýrii

ANKARA/PRAHA Vztahy mezi Tureckem a Spojenými státy americkými se dostávají pod bod mrazu. Turecká tisková agentura Anadolu zveřejnila seznam amerických základen v severní Sýrii s jejich detailním popisem. Turkům dlouhodobě vadí americká podpora Kurdů v regionu. Američany zveřejnění znepokojilo, protože může ohrozit snahy mezinárodní koalice v boji proti Islámskému státu (IS).

Na webu agentury Anadolu se v úterý večer objevil seznam deseti amerických strategických bodů a základen v severní Sýrii. Detailního popisu se dočkaly nejen jejich umístění, ale na tureckém webu se objevily i takové informace, jako je počet vojáků či mapa americké přítomnosti v regionu.

Mapa severní Sýrie a v ní zakreslená poloha amerických základen, které odhalila turecká tisková agentura Anadolu.

„Vojenské základny jsou obvykle z bezpečnostních důvodů utajovány, aby byly těžko odhalitelné,“ stojí v textu Anadolu s tím, že jde o území ovládané „kurdskými teroristy ze Strany kurdských pracujících (PKK) a Sjednocené demokratické strany (PYD)“.

Podle odborníka z washingtonského think tanku Atlantická rada Aarona Steina jde o zřejmou odvetu za dlouhodobou podporu, kterou Kurdům v Sýrii Spojené státy poskytují. „Američané ochranu svých jednotek berou velmi vážně. Turecká vláda to dobře ví, ale přesto se rozhodla odhalit umístění amerických základen. Je těžké nevidět to jako ‚poslání do háje‘,“ řekl agentuře Bloomberg.

Americké ministerstvo obrany prý už své znepokojení tureckým protějškům sdělilo. „Ačkoliv nemůžeme nezávisle ověřit, z jakých zdrojů Anadolu vychází, byli bychom hluboce znepokojeni, kdyby se ukázalo, že spojenec z NATO cíleně ohrožuje naše jednotky zveřejňováním citlivých informací,“ uvedl k incidentu mluvčí Pentagonu Adrian Rankine-Galloway. Podle něj má zpráva potenciál vystavit koaliční síly zbytečnému risku a překazit některé operace proti teroristům Islámského státu.

Spolupráci s teroristy si měli rozmyslet dřív

Podle autora zprávy turecké agentury Leventa Toka nepocházely informace z vládních zdrojů. Ke článku měly vést terénní práce syrských spolupracovníků Anadolu. Některé informace zase údajně pocházely z příspěvků kurdských bojovníků na sociálních sítítch. „Nad tímhle měli Američané přemýšlet před tím, než začali spolupracovat s teroristickou organizací,“ řekl Tok Bloombergu.

Syrská občanská válka do svého víru vtáhla několik světových velmocí, o jejichž dlouhodobých plánech s rozvrácenou zemí panují spekulace spolu s očekávaným blížícím se pádem IS. Právě stavba vojenských základen je brána jako důkaz, příkladem může být i utajovaná americká letecká základna asi 30 kilometrů jižně od severosyrského Kobani, o které psal i server Lidovky.cz.

Proti plánům velmocí se ohrazuje například Izrael, který oznámil, že nebude tolerovat žádné permanentní zařízení Íránu v Sýrii. Turecko zase vydalo prohlášení, že na své jihovýchodní hranici neumožní vznik žádného „teroristického státu“, jak označuje potenciální kurdský státní projekt.

Exces turecké státní agentury je posledním z řady konfliktů maloasijského státu s některým ze svých spojenců v rámci Severoatlantické aliance. Minulý týden vyšlo najevo, že má Turecko v plánu pořídit si raketový obranný systém ruské provenience. Už nějakou dobu trvá spor s Německem ohledně přítomnosti jeho vojáků na základně Incirlik na východě Turecka. Na nejdůležitější strategický bod NATO v regionu odmítli Turci opakovaně pustit německé poslance, Spolkový sněm proto rozhodl, že své muže z Incirliku stáhne.