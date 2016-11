Turecký list kritizuje Česko: Je šokující, že nepodává informace o teroristech

Turecký list, který je blízký turecké vládní straně AKP, kritizuje ve svém článku české ministerstvo zahraničí, které podle něj nedokáže odpovědět na otázku, jakým způsobem česká vláda bojuje proti terorismu a jak se snaží zabránit českým občanům v účasti v zahraničních teroristických skupinách.

České ministerstvo zahraničí článek Daily Sabah nechalo bez komentáře. „Pokud jde o (české) bojovníky po boku Islámského státu, o žádném nevíme,“ sdělila pouze mluvčí Černínského paláce Michaela Lagronová.

„Nemáme jich tolik (zahraničních bojovníků), nevíme o žádném případu ani o žádné osobě, která by v současnosti bojovala za IS (Islámský stát) nebo za jakoukoli jinou organizaci. Je to spíše otázka na naše úřady, které se zabývají bojem proti terorismu,“ uvedla podle Daily Sabah Lagronová v rozhovoru poskytnutém tomuto tureckému listu. Mluvčí prý pro bližší informace list odkázala na česká ministerstva vnitra a spravedlnosti.

Podpora Kurdů?

„Neschopnost českého ministerstva zahraničí poskytnout informace o (českých) zahraničních bojovnících a o své protiteroristické politice je šokem a je velkým zklamáním,“ napsal v reakci na rozhovor s mluvčí ministerstva Daily Sabah.

Turecké úřady nedávno zadržely v provincii ̧irnak na jihovýchodě země dva české občany - Miroslava Farkase a Markétu Všelichovou. Policie u nich údajně našla dokumenty, které svědčí o jejich členství v milicích syrských Kurdů YPG, a obvinila je proto z členství v teroristické organizaci. ČTĚTE: Co dělali zadržení Češi u kurdských bojovníků? 6 otázek v aktuální kauze

YPG jsou ozbrojenou složkou Strany demokratické unie (PYD), která hájí politické zájmy syrských Kurdů. Ankara ji ale považuje za odnož turecké Strany kurdských pracujících (PKK), která je v Turecku řazená k teroristickým skupinám. PYD letos otevřela v Praze své evropské zastoupení, i když Česko syrský Kurdistán ani žádnou jeho reprezentaci neuznává. Tureckou PKK považuje za teroristickou organizaci USA i Evropská unie, s YPG ale Západ spolupracuje v boji proti radikálům z Islámského státu.

Turecký ministr spravedlnosti Bekir Bozdag o víkendu vyzval spojence Turecka ze Severoatlantické aliance, aby se spojili v boji proti teroristickým skupinám, jakými podle něj jsou IS, PKK, YPG a hnutí kolem duchovního Fethullaha Gülena, kterého Ankara viní ze zosnování nedávného pokusu o puč. Bozdag také spojence z NATO kritizoval za údajnou lhostejnost k obavám Turecka z vývoje v Sýrii a v Iráku.