Situace na Kosu postiženém zemětřesením se pomalu vrací k normálu

ATÉNY Po pátečním zemětřesení, které si na řeckém ostrově Kos vyžádalo dva lidské životy a asi 120 zraněných, se situace vrací k normálu, večer však místní obyvatele a turisty vyděsily dva relativně silné následné otřesy. Agentura DPA s odvoláním na řeckou pobřežní stráž informovala, že z pevniny v sobotu přijel první trajekt do malého přístavu Kéfalos, který bude nyní ostrov používat místo poškozeného přístavu ve městě Kos.

Stovky místních lidí i turistů přespaly z pátku na sobotu v parcích, olivových hájích nebo v autech. Podle řeckých úřadů je poničeno asi devět desítek budov, což je méně, než by se u zemětřesení o síle 6,6 stupně očekávalo. Kvůli lehkým škodám zůstane na několik dnů uzavřeno místní archeologické muzeum.

Nejvíce zasažené bylo historické centrum města Kos. Tam v pátek přišel o život jeden občan Turecka a jeden Švéd. Otřesy tu silně poničily jeden kostel, dvě mešity a několik barů.

Na Kosu pobývají také stovky českých turistů. Podle informací jednotlivých cestovních kanceláří byli všichni v pořádku. Zástupci cestovních kanceláří registrují zatím jen jednotlivé žádosti o změnu místa dovolené místo objednaného pobytu na Kosu.

Seismologové upozornili, že v příštích týdnech a měsících lze očekávat slabší následné otřesy. Krátce po osmé hodně večer místního času v sobotu nastal otřes o síle 4,4 stupně, po němž následoval další, silný 4,6 stupně, informoval řecký geofyzikální ústav.

Podle agentury AP se po večerních otřesech mnozí obyvatelé a turisté shromáždili uprostřed hlavního náměstí Kosu, co nejdál od budov. Šlo o nejsilnější otřesy na Kosu od pátečního ranního zemětřesení.

Obyvatele středoitalských regionů Umbrie a Abruzzy dnes časně ráno probudilo a vylekalo zemětřesení o síle 4,2 stupně. Škody hlášeny nejsou. Centrum otřesů se nacházelo nedaleko městečka Amatrice, které zničilo zemětřesení loni v srpnu. Asi 300 lidí tehdy přišlo o život.

Cestovní kanceláře: Žádosti o výměnu zájezdu na Kos i návrat dřív jsou ojedinělé

Jen jednotlivé žádosti o změnu místa dovolené mají české cestovní kanceláře od svých klientů, kteří mají v sobotu a v neděli odlétat na řecký ostrov Kos, kde si páteční zemětřesení vyžádalo dva lidské životy a 120 zraněných. Podobně jen ojediněle čeští dovolenkáři žádají o předčasný návrat z Kosu, řekli zástupci cestovních kanceláří a místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. Neměli informace o tom, že by v noci na sobotu ještě nějací čeští turisté v obavách z dalších otřesů přespali mimo hotely.

Na Kosu je s českými cestovními kancelářemi nyní zhruba 1930 lidí, v sobotu a v neděli se pěti letadly vymění přibližně 800 z nich, uvedl Papež. Páteční výměna turnusů se podle něj značně zpozdila, ale čeští turisté se vrátili v pořádku. O dřívější návrat už turisté příliš nežádají, navíc to není jednoduché, protože letadla jsou úplně plná. „Člověk by si asi musel koupit sám letenku a letět třeba přes Atény a na vlastní náklady, a lidé o tom uvažují i z ekonomického rozměru,“ řekl Papež.

Na možnost dřívějšího návratu z Kosu se v pátek ptala skoro polovina klientů, v sobotu už jsou to jen jednotlivé žádosti, protože situace na ostrově se výrazně zlepšila, potvrdil marketingový ředitel Exim Tours Stanislav Zíma. Cestovní kancelář má na Kosu zhruba 630 klientů. V pátek večer podle Zímy ostrov zasáhl ještě jeden slabý otřes, noc už ale byla klidná, byla obnovena infrastruktura, funguje doprava, dodávky elektřiny i vody. „Klienti spali v hotelích,“ řekl. V sobotu už situaci vnímají jinak, byli u moře a koupali se, dodal s odvoláním na informace od delegátů Eximu.

Kos se vrátil do normálu také podle Jana Bezděka, mluvčího cestovní kanceláře Fischer, která má na ostrově stovky klientů. Předpokládá proto, že lidé o spaní venku v noci na dnešek už neměli zájem. „Všechny hotely, ve kterých máme klienty, jsou zkontrolované a jsou v pořádku a všechno funguje, jak má,“ řekl. Podobně se vyjádřili také mluvčí cestovní kanceláře Alexandria Petr Šatný a Blue Style Václav Nekvapil.

„Nejsem si úplně jistý, že by se toho vůbec nezúčastnili Češi,“ řekl o spaní mimo hotely v noci na dnešek Papež. Podle něj ale k tomu nebyl přímý důvod. „Nepřímé důvody, že někdo měl obavu a raději spal pod širákem, to je samozřejmě svobodná volba těch lidí a hoteliéři většinou vyšli vstříc tím, že nějakým způsobem dovybavili ta lehátka venku, aby tam lidé mohli přespat,“ dodal.

Zájem o změnu destinace před odletem na Kos je podle Papeže i Zímy ojedinělý. Exim Tours se takovým lidem snaží vyjít vstříc. „Když potom klienti jsou seznámeni s tím, co by zbylo z těch zájezdů, tak většinou se rozhodují a letí normálně do té oblasti,“ řekl Zíma. Zákaznické telefonní centrum cestovní kanceláře Fischer dotazy na změnu destinace nezaznamenalo, lidé se spíš ptali na případné změny času odletů na Kos, uvedl Bezděk. Velký zájem o změnu místa dovolené od klientů, kteří mají na řecký ostrov letět, nepředpokládá ani Šatný. Zájezd na Kos u Blue Style zrušil podle Nekvapila jediný klient.