Turisté nesmí po sobotních bouřkách vstupovat do vojenských lesů na Šumavě

Horní Planá (Českokrumlovsko) Po sobotních bouřkách je pro turisty uzavřena další část Šumavy. Vojenský lesní úřad vyhlásil zákaz vstupu do lesů na několika místech v okolí Horní Plané na Českokrumlovsku. Týká se to především lokalit Pěkná, Arnoštov, Uhlíkov, Jablonec, Maňávka, Nová Pec a Zvonková. V úterý to řekl tiskový mluvčí vojenských lesů Jan Sotona.

Lesy jsou nepřístupné kvůli pádu stromů po bouřkách a silném větru. Ze stejného důvodu nesmí od víkendu turisté vstupovat do některých oblastí jižní části šumavského národního parku.



„Omezení je vzhledem k situaci nezbytné, byť bohužel přichází ve vrcholící turistické sezoně. S ohledem na rozsah škod v těchto lokalitách stále hrozí značné riziko úrazu vlivem pádů větví a stromů. Navíc zde probíhá intenzivní kalamitní těžba,“ řekl ředitel vojenské lesní správy Josef Vojáček.

Zákaz vstupu platí až do 21. října

Zákaz vstupu do dotčených lokalit zatím platí až do 21. října. Je ale možné, že se doba uzavření zkrátí. „Zákaz vstupu má dvouměsíční platnost s ohledem na rozsah škod. Směřujeme však do oblasti všechny naše síly, abychom omezení veřejnosti minimalizovali na nejkratší možný čas,“ uvedl výrobní náměstek vojenských lesů Libor Strakoš.

Podle předběžných odhadů silný vítr poničil 50 tisíc krychlových metrů stromů ve vojenských lesích. Společnost proto s ohledem na tento fakt ihned zastavila plánované těžby dřeva.

Vojenské lesy spravují v Česku přibližně 140.000 hektarů pozemků. Jde o území v současných a bývalých vojenských újezdech.