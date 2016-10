„Stále je čas,“ poznamenal na twitteru Tusk jen pár hodin poté, co mu belgický premiér Charles Michel oznámil, že jeho země nyní není schopna smlouvu podepsat. Důvodem je trvající nesouhlas frankofonního Valonska. Evropská unie dala původně Belgii k nalezení řešení čas do pondělního večera.



Together with PM @JustinTrudeau , we think Thursday's summit still possible. We encourage all parties to find a solution. There's yet time.

Belgická vláda smlouvu dojednávanou šest let podporuje, nemůže ji však podepsat bez souhlasu všech regionálních parlamentů země. Valonsko dalo najevo svůj nesouhlas minulý týden, pro tamějšího premiéra Paula Magnetta se nic nezměnilo ani po pondělním odpoledním vyjednávání, z Namuru ale znějí signály, že jednat se může dál, je však potřeba víc času.



Ten však unii vzhledem k blížícímu se čtvrtečnímu termínu schůzky s kanadskou stranou citelně chybí. Evropská unie proto dala o víkendu Belgičanům čas do pondělního večera, aby si věc vyjasnili. Už v poledne ale mluvčí Evropské komise naznačoval, že ani nedodržení tohoto termínu nemusí být pro smlouvu CETA konec.

„Žádali po nás, abychom dnes dali jasnou odpověď. Jasná odpověď zní v této chvíli ‚ne‘,“ řekl v pondělí premiér Michel novinářům po neúspěšném jednání s tím, že v tomto smyslu informoval také Tuska. Předseda unijních summitů následně večer o věci hovořil telefonicky s kanadským premiérem Trudeauem.

The bright side. Now the world knows that the problem of the country of Belgium is that it is two countries #CETA