Tužme se! Heslo Sokola platí už 155 let. ‚Máme své ideje i problémy,‘ říká starostka

Sokol vs. nacismus a komunismus Vlastenectví bylo jednou z věcí, která Sokolům za 155letou historii hned několikrát zkomplikovala život. Poprvé byl spolek rozpuštěn za protektorátu v roce 1941 Reinhardem Heydrichem. Podruhé v roce 1956 Ústředním výborem Komunistické strany Československa. Plně obnoven byl až v roce 1990.



„Ve zdravém těle zdravý duch! V mysli vlast, v paži sílu! Tužme se!“

Tak zní celé heslo, kterým se Sokolové řídí už po desítky let. „Troufám si říci, že současný Sokol funguje na základních idejích, které se ustanovily už tenkrát. Jde o harmonický rozvoj osobnosti člověka, fyzické i duševní. O to se snažíme stále. Ale je to i o určité výchově ke kázni, o vlastenectví a vědomí toho, kam náležíme,“ domnívá se starostka České obce sokolské Hana Moučková.



Lidem, kteří znají spolek jen velmi povrchně, při slově Sokol vyplyne na mysli obrázek postarších cvičenců v bílých nátělnících, jak zdolávají předepsanou sestavu.Tak už tomu ale dávno není. Ve spolku jsou v současnosti zastoupeny všechny generace, od nejmenších po nejstarší, a věnují se různorodým aktivitám. „Mladých lidí do 26 let jsou u nás dokonce dvě třetiny,“ tvrdí starostka.

Sokolem se může stát každý, kdo se pro to rozhodne a složí příspěvek. „Spolkový členský příspěvek je v současné době 500 korun pro dospělého a pro děti 200 korun za rok. To je poměrně malá částka,“ komentuje Moučková.



Problém jménem sokolovna

K hojným aktivitám užívá Sokol stovek vlastních budov a pozemků. Ty jsou rozmístěny po celém českém území. Stav řady nemovitostí je ale často velmi žalostný. „Samozřejmě je to problém, který je částečně dán historicky. Máme víc jak 800 sokoloven a většinou to jsou objekty, které existovaly už před rokem 1948. Pak nám byly odebrány a v rámci restitučního zákona se zase vracely. Jejich stav je různý, někdy i velmi špatný,“ přiznává Moučková.



„Snažíme se o ně starat, kromě členských příspěvků dostáváme také dotace od ministerstva školství. Ty slouží i k údržbě budov. Péče o ně je ale finančně velmi náročná,“ vysvětluje starostka.

Přesto ale Sokolové údajně nepřemýšlejí o tom, že by se objektů ve větší míře zbavovali a majetek prodávali. „Slouží nejen ke spolkovému životu, ale často i k jiným kulturním akcím. V malých obcích dokonce bývají jediným společenským centrem,“ shrnuje.



„Celá naše činnost stojí na třech pilířích. Prvním je nevýkonnostní podoba jakéhokoli sportu. Dospělí zkrátka cvičí pro radost a chtějí, aby jejich děcka uměla udělat kotrmelec. Proto chodí do Sokola,“ popisuje starostka. „Druhý pilíř už je výkonnostní. Sem patří i vrcholoví sportovci, kteří jezdí na soutěže a mistrovství. V našich řadách jsou také olympionici.“



„Teprve třetí část nás ale odlišuje od všech ostatních sportovních spolků. Je to činnost uměleckých těles. Máme divadelníky, loutkaře, pěvecké sbory a další. Nadstavbou toho všeho je ještě společenský život. Pořádáme plesy nebo třeba šibřinky, kterými jsme hodně známí,“ myslí si Moučková.



Sokolové bez hranic

Historické události 20. století ale předznamenaly ještě jednu věc. V současné době jsou Sokolové rozprostřeni po celém světě. „Tak jak lidé opouštěli republiku, odnášeli s sebou ideje spolku i do zahraničí.“ Čeští emigranti během let vytvořili základny nejen po Evropě, ale i v Americe nebo Austrálii.

„Já jsem i starostkou Světového svazu sokolstva,“ upřesňuje Moučková. Zahraniční Sokol podle ní čítá několik tisíc členů. „Jsou to víceméně potomci tehdejších československých emigrantů. Je opravdu dojemné vidět, jak lidé v USA Sokol uznávají. Vnímají ho jako pojítko s jejich pravlastí. Tuto vazbu si uchovávají a ctí ji,“ myslí si starostka.



Nejen pro Čechy, ale i pro zahraniční členy tak Sokol každých šest let pořádá Všesokolský slet. „Myslím, že to všichni uznávají jako takový svátek. Další slet bude v roce 2018, ale už teď se začínají nacvičovat sestavy. A já sháním finance, což je dost náročné. Je to ostuda, ale sama už ani nemám čas chodit cvičit,“ přiznává nakonec Moučková.