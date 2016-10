Tým Clintonové: Šéf FBI má dvojí metr. Kandidátku vyšetřuje, ruské hackery zatajil

Comey se podle informací zveřejněných některými médii odmítl podílet na zprávě tajných služeb a bezpečnostních složek, která začátkem října veřejně přisoudila hackerské útoky proti Demokratické straně a dalším politickým subjektům zaměřené na ovlivnění voleb Rusku. FBI sice nijak nezpochybnila roli Rusů, Comey však s odkazem na blížící se datum voleb nechtěl, aby se jeho úřad podílel na veřejném oznámení tohoto faktu.



„Není možné v tom vidět nic jiného než do nebe volající používání dvojího metru,“ prohlásil podle televize CNN volební manažer Clintonové Robby Mook, který zároveň vyzval Comeyho, aby neprodleně vysvětlil, proč nepřistupuje stejně ke kauze potenciálně škodící Donaldu Trumpovi jako k problému zasahujícímu na citlivém místě Clintonovou.

Podle některých nepotvrzených obvinění byly ruské útoky zacíleny na to, aby pomohly Trumpovi v boji o Bílý dům, neboť jeho přístup k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi je o poznání vstřícnější než přístup jeho sokyně.

Comeyho přístup označila za „hluboce znepokojivý“ sama Clintonová, která jej vyzvala, aby zveřejnil kompletní fakta o nově objeveném souboru. Stále totiž není jasné, o kolik e-mailů jde a co vlastně obsahují. Comey se však až do voleb nehodlá k aféře dále vyjadřovat.

Prezident Barack Obama v pondělí šéfa FBI podpořil, když ústy svého mluvčího prohlásil, že věří v jeho bezúhonnost a v to, že nechtěl ovlivnit prezidentské volby. AP poznamenala, že prezident se dostal přesně do takové situace, v níž se nechce ocitnout žádná hlava státu, a to mezi svou ministryni spravedlnosti, svého šéfa FBI a svou preferovanou prezidentskou kandidátku.

Obamův mluvčí Josh Earnest na dotaz novinářů, proč prezident k dramatické situaci mlčí, odvětil, že Comeyho rozhodnutí nechce bránit a ani kritizovat. Earnest nicméně připustil, že rozhodnutí šéfa FBI jde proti tradici ministerstva spravedlnosti omezit veřejnou debatu k vyšetřování. Obama podle svého mluvčího v tento tradiční postup věří.

Informaci měsíc tajili

FBI o nových e-mailech Clintonové podle amerických médií ví už od začátku října, ale informaci o nich zveřejnila až těsně před datem voleb. Comey ale tvrdí, že se o e-mailech dozvěděl ve čtvrtek, tedy den před zveřejněním zprávy o jejich existenci.

Comeyho počínání neodsoudili jen demokraté, ale i část republikánů. Naopak Trump využil nové informace k útokům na svou soupeřku, na níž se v průzkumech veřejného mínění začal po nedávném propadu mírně dotahovat.

Poštu od Clintonové vyšetřovatelé nalezli v elektronickém zařízení Anthonyho Weinera, manžela blízké poradkyně Clintonové Humy Abedinové, který je vyšetřován kvůli obscénní komunikaci s patnáctiletou dívkou. Místo, kde byl soubor s e-maily nalezen, podle AP vyvolává otázku, jak je možné, že o něm Abedinová nevěděla. V rámci vyšetřování aféry Clintonové totiž byla vyzvána, aby nahlásila všechna zařízení, ze kterých k poště přistupovala. Podle některých zdrojů blízkých vyšetřování je také možné, že zmíněné zařízení patřilo výhradně Weinerovi, který ho s manželkou nesdílel. Podle všeho byla zaskočena přítomností mailů na manželově přístroji i Abedinová, která se od muže kvůli jeho avantýrám odloučila.

Zaskočena byla očividně i Clintonová a její poradci, zpráva o krocích FBI je totiž zastihla během letu do Iowy. Televize CNN se zmínila o překvapených pohledech spolupracovníků Clintonové, když se od novinářů o vyšetřování dozvěděli. Ihned poté odešli do přední části letadla, kde cestuje Clintonová.

Po příletu do Iowy Clintonová opustila letadlo po asi půl hodině, na vykřikované otázky novinářů neodpovídala, jen se usmívala a mávala. AP v této souvislosti poznamenala, že z letadla poté vystoupila prominentní fotografka Annie Leibovitzová, která zřejmě část doby pořizovala snímky kandidátky. Na prohlášení Clintonové si média musela počkat několik hodin, naopak její republikánský rival Donald Trump záležitost okomentoval ihned po zveřejnění.