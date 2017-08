U Kojetína někdo střílí na chráněné dravce. Mrtvých ptáků je už víc než dvacet

PŘEROV Více než dvě desítky dravců padly za oběť neznámu střelci, který zákonem chráněné ptáky zastřelil na poli u Kojetína na Přerovsku. Mezi zabitými dravci byli i dva motáci lužní, kteří jsou zařazeni mezi silně ohrožené druhy. Případem se už zabývá policie, řekl ve čtvrtek vedoucí ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově Josef Chytil.

Nález zraněných dravců na poli u Kojetína byl ornitologům nahlášen na začátku týdne. „Jednalo se celkem o čtyři jedince motáka pochopa, kteří byli převezeni do záchranné stanice a ošetřeni u veterináře. Dva z nich ale utrpěli tak závažná střelná poranění, že museli být následně utraceni. V tělech všech čtyř ptáků rentgen odhalil broky,“ uvedl Chytil.



Když se ornitologové na místo nálezu vrátili, tak tam našli další čtyři mrtvé pochopy a jednoho motáka lužního. „Z místa, které by milovníci přírody označili za jedinečné shromaždiště krásných a vzácných zvířat, si pachatel udělal střelnici,“ řekl ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Na pole u Kojetína se proto vypravila terénní jednotka ornitologů. „Ve středu jsem přijela na místo nálezů s pátracím psem Samem a našla jsem dalších sedm mrtvých motáků. A jsem si jistá, že jsme nenašli zdaleka všechny oběti,“ uvedla Klára Hlubocká z České společnosti ornitologické. Vedle šesti motáků pochopů byl znovu nalezen i jeden vzácný moták lužní.

Nálezkyně, která zraněné dravce u Kojetína našla, na stejném místě pozorovala minimálně deset mrtvých ptáků už na začátku srpna. Podle ornitologů tak zhruba za dva týdny bylo zabito minimálně 26 dravců. „Existuje velmi důvodné podezření, že na lokalitě dochází k masivnímu nelegálnímu odstřelu dravců - ptáků chráněných zákonem. Pachatel se tedy dopustil hned několika trestných činů najednou,“ upozornil Vermouzek, podle nějž ornitologové o nálezu zastřelených dravců informovali policii.

Desítky dravců přilákalo na pole u Kojetína velké množství potravy, především drobných hlodavců, kteří se nyní na sklizní odhalené půdě pohybují a jsou oblíbenou kořistí dravých ptáků. „Pokud by lidé nechali ptáky v klidu lovit, nemuseli by pak hlodavce trávit jedy, protože dravci by se o ně postarali,“ dodal Chytil.