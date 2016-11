„S lítostí vás musím informovat, že z důvodu nepříznivého počasí jsme byli přesměrováni na jinou trať a proto dojedeme se zpožděním jedenáct a půl hodiny,“ hlásí na štědrý den do rozhlasu strojvedoucí v podání Adriena Brodyho. Vánoce jsou ale zachráněny, když Brody vytvoří improvizovanou vánoční atmosféru v jednom z vagónů. Všichni pasažéři se tak šťastně setkávají u stromku – v nové vánoční kolekci H&M.

Anderson v Čase setkání využil jednoduchý příběh, kouzelnou vánoční atmosféru a nevtíravou prezentaci značky. Do čtyř minut reklamního materiálu se mu podařilo vtisknout typické prvky ze své nezaměnitelné tvorby: přísnou symetrii, dlouhé záběry i nadčasovost. Vánoční idylku dokresluje píseň Johna Lennona a Yoko Ono Happy Xmass (War Is Over).

Spot pro H&M není prvním reklamním materiálem, který Anderson natočil. V minulosti tvořil například po značky Stella Artois, American Express nebo módní ikonu Prada. Režisér ale proslul hlavně svými filmy Až vyjde měsíc nebo Grandhotel Budapešť, ke kterému napsal i scénář. V Grandhotelu Budapešť si zahrál také Adrien Brody, který v roce 2003 získal Oscara za roli ve filmu Pianista.