U2 vyjíždějí na turné ke kulatému výročí alba The Joshua Tree

With or Without You nebo I Still Haven ́t Found What I am Looking For - to je jen ochutnávka nesmrtelných hitů Irské rockové skupiny z výše zmiňovaného alba. Nejbližší oznámený koncert pro české fanoušky se odehraje 12. července v Berlíně.

U2 (Twitter) @U2 VIDEO: The Joshua Tree. Every song. Every show. North America & Europe this summer. #U2TheJoshuaTree2017 Dates/Tickets https://t.co/qk6D1yWz8Z https://t.co/o0GjUyNDG6 Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu The Joshua Tree. Every song. Every show. North America & Europe this summer. #U2TheJoshuaTree2017 Dates/Tickets https://t.co/qk6D1yWz8Z https://t.co/o0GjUyNDG6 odpovědětretweetoblíbit

U2 je Irská rocková kapela založená v roce 1976. Kapela prodala již více než 170 milionů kusů svých desek a v roce 2005 se dostala do Rock and Rollové síně slávy. Skupina má na kontě 22 získaných ocenění Grammy a bezpočet dalších cen.