Účast kontroverzního Ortelu na Slavících? Nechci, aby nás vinili z cenzury, říká pořadatel

Během sobotního večera, kdy se v Hudebním divadle Karlín udělovaly hudební ceny popularity, na stupních vítězů hned dvakrát stanulo kontroverzní uskupení Ortel, známé svými xenofobními texty. Jednou ocenění převzala celá kapela, podruhé jen její frontman jako druhý nejpopulárnější zpěvák roku.

Už v průběhu večera se kvůli jejich ocenění uskupení hlasitě ozývat někteří z účastníků slavnostní události. Rapper Banga opustil s manželkou na protest proti politice Slavíků sál, stejně tak herečka Iva Pazderková. Zpěvák Ben Cristovao se do divadla ze stejných důvodů neměl ani zájem dostavit. Na slavnostním ceremoniálu vyjádřil nenápadný nesouhlas také zpěvák Pekař, který se stal Objevem roku. Při přebírání ceny prohlásil: „Slavík je super, ale mohlo by to být lepší, kdyby tu nebyli lidi, kteří tu podle mě být nemají.“

Podle pořadatele hudební ankety, v níž hlasuje veřejnost, nikoli odborná porota, však není kritika na místě. Hájí se hlavně obavou z nařčení, že se coby organizátor ankety dopouští cenzurních zásahů.

„Vzpomeňme co následovalo před pár lety, kdy byl ze soutěže Hvězda internetu kvůli mimořádně vulgárním textům vyřazen raper Řezník. Zvedla se velká vlna nevole a kritiky. Mnoho osobností se vyjadřovalo v tom smyslu, že svoboda slova je nedotknutelná a pořadatel soutěže byl obviňován z cenzury. Nyní se zdá, že lidé jsou v názoru na tuto věc rozděleni,“ říká pro server Lidovky.cz v reakci na kritické hlasy některých interpretů přímo v sále či posléze na sociálních sítích Jaroslav Těšínský, zástupce pořadatelské společnosti Musica Bohemica.

Nesouhlasné reakce prý přesto chápe. Zároveň ale dodává: „Buďme rádi, že žijeme ve svobodné zemi, kde má každý právo svůj názor projevit. Nicméně se domníváme, že lepší než obviňovat pořadatele ankety a volat po cenzuře a vylučování, by bylo řešit uspokojivě problémy společnosti, ve kterých má hlasování pro toho či onoho příčinu“.



Odkazuje se tak především na to, že anketa je hlavně ukázkou popularity, nikoliv kvality. „Slavík žádného interpreta nestvořil ani přímo nepodporuje. Je to jen jakési zrcadlo, které odráží nejen popularitu, ale i názory lidí,“ říká k tématu Těšínský.



Zástupci pořadatelské firmy podle něj kontrolují, zda nejsou texty případně i projevy, některých interpretů za hranicí zákona. „Pokud jde o skupinu Ortel, vzali jsme v úvahu i stanovisko odborníka na extremismus, který se v loňském roce v médiích vyjádřil, že jejich texty neporušují zákon. Je to samozřejmě těžké rozhodování,“ odpověděl Těšínský na dotaz, proč se i letos kontroverzní kapela Ortel umístila na seznamu interpretů, pro něž bylo možné hlasovat.

Už loni její účast vyvolala silnou kritiku. Kromě ostrých vyjádření některých interpretů se večerem ve znamení Ortelu zabývala také Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, třebaže nakonec vyslovila záporné stanovisko. Tehdy jí stížnost na účast Ortelu na vyhlašování cen Český slavík zaslala poslanec ČSSD a budoucí ministr pro lidská práva Jan Chvojka.

„Nerozporoval jsem samotnou soutěž Český slavík Mattoni, ale to, že se skupina objevila v hlavním vysílacím čase na televizních obrazovkách. Za to je podle mě odpovědná televize,“ vysvětlil v loňském roce svůj postoj Chvojka.

Účast? Pravidla jsou pravidla

Pořadatel Těšínský účast kapely obhajuje mimo jiné pravidly ankety. „Chci vysvětlit, že žádného interpreta, ani skupinu do ankety předem nezařazujeme. Dostanou se tam jen ti, kterým lidé pošlou hlasy a ty mohou poslat komukoli. V seznamu na internetu jsou pouze uvedena jména těch, kteří loni dostali minimálně padesát bodů,“ jmenuje podmínky. „Seznam je pro snazší hlasování, aby lidé mohli jen klikat na jméno. Do hlasovacího formuláře ale mohou napsat kohokoli jiného,“ vysvětluje dále Těšínský.

Samotný lídr kontroverzní kapely Tomáš Ortel vášnivé diskuse očekával. „Dávejte si pozor s tím potleskem, ať pak nemusíte vysvětlovat, proč jste nám tleskali,“ vzkázal divákům při děkovné řeči.