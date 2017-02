Učili mě, jak si schovat prsa. Tenisová kráska Bouchardová odhodila plavky

„Od první chvíle jsem byla nadšená, ale také hodně nervózní, jestli to zvládnu. Dostala jsem jen pár rad, jak si mám správně držet a skrýt prsa,“ smála se dvaadvacetiletá rodačka z Montrealu, který prohrála na Wimbledonu 2017 finále proti Petře Kvitové.

Bouchardová navíc nebyla jedinou tenistkou, která se focení do letošního speciálu zúčastnila. Už poněkolikáté se jej zúčastnily zkušenější Američanka Serena Williamsová a Dánka Caroline Woznická.

Své ladné křivky se nebála odhalit ani někdejší světová jednička Caroline Wozniacká:

The new @SI_Swimsuit is on the stands today!!! So excited and honored to be included in the issue for the third straight year!☺️ pic.twitter.com/kx9O4wgfAf