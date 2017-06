‚Učiníme Ameriku znovu návnadou!‘ Na Donalda Trumpa budou pršet žraloci

„Make America Bait Again!“ (učiníme Ameriku znovu návnadou). Tak zní podditul plánovaného nového filmu ze série Sharknado nazvaného Global Swarming. Jde slovní hříčku z volebního hesla Donalda Trumpa „Make America Great Again!“ (učiníme Ameriku znovu velkou). Samotného Donalda Trumpa se prý diváci také dočkají. Pátý díl naváže na události předchozích filmů a dotáhne situaci ještě do většího absurdna - Fin Shepard (Ian Zierling) a April Wexler (Tara Reid) se vracejí do boje se žraloky, kteří v obřích tornádech decimují celý svět. Do své pomyslné armády tak Fin s April budou muset naverbovat světové celebrity a postavit se žralokům tváří v čumák. V novém Sharknadu si tak roli střihne i řada celebrit. Mezi nimi jmenujme zpěvačku a herečku Olivii Newton-Johnovou (Pomáda) nebo skateboardového guru Tonyho Hawka.

Ve čtvrtém dílu si zahrál i David Hasselhoff, ikona osmdesátých let



Série Sharknado si nehraje na blockbuster. Čtvrtý díl měl rozpočet „pouhé“ 4 miliony dolarů, což je v porovnání s Hollywoodem opravdu chudá částka. I tak si ale série získala zástupy fanoušků, pro které se stala kultem. Někteří podle série dokonce píší vlastní povídky. První Sharknado (2013) bylo svého času nejdiskutovanějším filmem na sociálních sítítch. Porazilo dokonce i slavnou „Rudou svatbu“ ze seriálu Hra o trůny, kterou HBO vysílala ve stejné době, jako se vysílalo Sharknado. Rozpočet prvního filmu byl milion dolarů a rozpočet jedné epizody Hry o trůny je průměrně šest milionů.

Promo Sharknada 5.



Úspěch filmu byl založen hlavně na tématu přetaženému za vlasy (tomu odpovídaly i příspěvky na sociálních sítích, převážně ve smyslu „Žraloci v tornádu? Koho to jen mohlo napdanout!?“). Další díly pravidelně berou už tak přemrštěný film a vytáhnou ho ještě více do absurdních vod. Diváci tak můžou jen spekulovat, který díl přinese laserové žraloky v tornádu přímo ve vesmíru s mimozemšťany.