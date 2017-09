Učitelé si o 15 procent polepší, rozhodla vláda. Dostala uzlíčky, aby nezapomněla na vysoké školy

PRAHA Platy učitelů se od začátku listopadu zvýší o 15 procent, platy ostatních zaměstnanců ve státní správě o deset procent. V pondělí se na tom shodla vládní koalice, oznámil na twitteru premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Dohodnuté zvýšení i jeho termín odpovídá požadavkům odborů. Na zvýšení prostředků pro vysoké školy se koalice zatím nedohodla, jednání budou pokračovat v dalších dnech, řekl novinářům vicepremiér pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Odbory zatím stávkovou pohotovost rušit nehodlají.

Se zhruba dvěma desítkami odborářů, které vedl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, promluvili ministr financí Ivan Pilný (ANO), šéf hnutí ANO Andrej Babiš i volební lídr ČSSD a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. „Dostanete to, co chcete,“ řekl Babiš.



Zaorálek řekl, že díky lepšímu vývoji ekonomiky i státního rozpočtu, než se čekalo, by se peníze na platy měly najít. S poukazem na volební sliby koaličních partnerů uvedl, že pokud někdo slibuje učitelům plat na úrovni 150 procent průměrné mzdy, neměl by se bránit současnému zvýšení.



Bělobrádek: Celkem by mělo jít o deset miliard

Bělobrádek uvedl, že zvýšení platů se promítne v tarifní složce. Peníze na zvýšení platů se podle něj budou hledat v kapitole ministerstva práce a sociálních věcích a v nespotřebovaných výdajích ostatních ministerstev. Celková částka by podle něj měla být zhruba deset miliard korun.



Na růstu prostředků pro vysoké školy, které žádaly dodatečných 4,5 miliardy korun, se koalice zatím nedohodla. „Teď je dílčí dohoda na tarifních platech s tím, že ty ostatní věci se budou řešit,“ řekl Bělobrádek.

„Samozřejmě ty požadavky jsou oprávněné, já vidím reálně částku o něco nižší než 4,5 miliardy, ale rozhodně musíme vysokým školám navýšit rozpočet. Je neudržitelné, aby vysoké školy měly rozpočet, jako měly před deseti lety,“ uvedl. Podle něj by měl stát vysokým školám přidat nejméně tři miliardy korun.

O stejné částce mluvil i Sobotka. „Byl bych rád, kdyby to navýšení činilo v příštím roce aspoň tři miliardy korun. Myslím, že by to zhruba pokrývalo potřeby, které vysoké školy v tuto chvíli mají,“ řekl.



Zvýšení prostředků pro vysoké školy podporuje i Babiš, vzhledem k jejich dlouhodobé stagnaci považuje požadavky rektorů za oprávněné. Kolik by ale univerzity měly dostat, předseda ANO neupřesnil. „Teď nechci říkat konkrétní částku, protože vláda se musí domluvit na celém rozpočtu,“ řekl.



Po jednání koalice se bude návrhu státního rozpočtu na příští rok věnovat vláda, neočekává se, že by v pondělí kabinet návrh definitivně schválil. Příští pondělí chce návrh představit na zasedání tripartity. Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu podle zákona odevzdat do konce září.

Příjmy se zvedly o 21 miliard

Pilný v neděli oznámil, že zvýšil příjmovou stránku rozpočtu o 21 miliard korun v porovnání s červnovým návrhem. K tomu, aby vyhověl požadavkům odborů, mu ale stále chybí osm miliard. Chce, aby je ve svých rezervách našla jednotlivá ministerstva. Babiš zopakoval, že jejich úspory činí 40 miliard.



Podle Zaorálka jde pouze o politickou vůli, aby se peníze našly. Pro vysoké školy by se mělo najít alespoň 2,5 miliardy. Novinářům Zaorálek řekl, že si není jist, zda se najdou požadované čtyři miliardy. Šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek při příchodu do Strakovy akademie uvedl, že přidáno by měli dostat všichni, a to o padesát procent.

Koalice se dohodla na zvýšení platů už od 1.11. Učitelům se tarifní plat zvýší o 15 %, všem dalším zaměstnancům veřejného sektoru o 10 %. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 11. září 2017

Odbory ve veřejné sféře požadují, aby se platy zvýšily od 1. listopadu, a to o deset procent všem ve veřejném sektoru a učitelům o 15 procent. I Pilný míní, že by učitelé měli dostat přidáno už na podzim 15 procent. Na růst platů ve veřejné sféře je podle něj třeba navíc získat 25 až 27 miliard korun.



Po jednání koalice se bude návrhem státního rozpočtu věnovat plénum vlády, neočekává se, že by v pondělí kabinet návrh definitivně schválil. Příští pondělí chce návrh představit na zasedání tripartity. Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu podle zákona odevzdat do konce září.

Stávková pohotovost odborů trvá

Odbory veřejného sektoru zůstávají zatím ve stávkové pohotovosti, dokud vláda neschválí nařízení o růstu platů. Dnešní rozhodnutí lídrů koalice o zvýšení tarifů učitelům o 15 procent a ostatním o deset procent od listopadu odboráři vítají, stávku a protesty teď nepřipravují. ČTK to řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.



Koalice dnes ráno vyhověla odborářskému požadavku na zvýšení výdělků ve veřejném sektoru. Vláda jedná o státním rozpočtu na příští rok, do kterého se částky na přidání promítnou. O podobě státní pokladny bude diskutovat za týden také tripartita. Návrh vládního nařízení o zvednutí platů připraví ministerstvo práce.