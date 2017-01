Učitelka, kterou před smrtí šikanovali studenti, dostane vyznamenání

„Rozhodla jsem se ocenit tuto paní učitelku a to zejména z toho důvodu, abychom dali signál všem ostatním učitelům, kteří se se mohou stát nebo se stali obětí šikany, že se nejedná o věc, o které by se mělo mlčet, ale naopak o věc, která musí být známá veřejnosti, vedení školy a musí být z našich škol odstraněná,“ svěřila se ministryně se svým nápadem uplynulou neděli České televizi.

Ministryně Valachová se rozhodla zesnulou učitelku vyznamenat.

Pětapadesátiletá pedagožka Ludmila V. zemřela loni v únoru. Několik měsíců před smrtí čelila opakované šikaně tří studentů, mladíci kantorku slovně napadali, pronásledovali na chodbách školy či ji odmítali pustit ze třídy. Několik incidentů zachytili jejich spolužáci na mobilní telefon, videa se později objevila na internetu. Žena sice zemřela především v důsledku svých dlouhodobých zdravotních potíží, ale trojice šikanujících studentů skončila před soudem.

Záměr učitelku vyznamenat in memoriam je na samém počátku, resort v této souvislosti chce ještě doladit detaily, jako jsou okolnosti předání či forma. Nicméně pedagožka by se mohla posmrtně dočkat ocenění 28. března, kdy se v Česku při příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského slaví Den učitelů. „Půjde o jedno z ocenění, které paní ministryně uděluje učitelům a učitelkám za jejich práci,“ potvrdila serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva Jarmila Balážová.

Medaili dostane pedagožka na Den učitelů, ocenění by mohla převzít její dcera

Resort uděluje Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vyznamenání má dvě úrovně. Laureáti mohou obdržet medaili buď stříbrnou, nebo bronzovou. Podmínky jejich získání se drobně liší, jejich smysl je však stejný. „Je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice,“ vysvětlila mluvčí.

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Medaile se uděluje ve dvou stupních: stříbrné a bronzové. Stříbrná náleží za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.

Bronzová se pak uděluje za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy.

Ocenění se přiznává jednotlivcům, výjimečně kolektivům a institucím v rámci resortu školství, mládeže a tělovýchovy. Ocenění však může být přiznáno i osobě či instituci mimo resort, jestliže zásluha odpovídá stanoveným kritériím. Vyznamenání není spojené s finanční odměnou.

Ministryně Valachová plánuje, že by medaili převzala dcera zesnulé kantorky. Dívka už záměr ocenit matku vřele kvitovala. „Určitě by to pro mě znamenalo hodně, jelikož pro maminku učit bylo poslání, milovala to. Myslím si, že tímhle způsobem se jí vzdá čest,“ řekla ČT sedmnáctiletá Kateřina. Sama se přitom nedočká „jen“ převzetí medaile, ale příběh svůj i své matky bude moci předávat dál.

Z prosincové schůzky slečny Kateřiny a ministryně totiž vzešel nápad, že by dívka po boku se školským ombudsmanem objížděla školy a se studenty diskutovala o problematice šikany učitelů. „S Kateřinou jsem domluvený, že na některé školy se mnou pojede a zúčastní se besed s žáky a studenty i některých rozhovorů s pedagogy,“ sdělil serveru Lidovky.cz školský ombudsman Ladislav Hrzal, jehož úkolem je urovnávat spory mezi učiteli, žáky a rodiči.

Dcera kantorky beseduje o šikaně, první školu navštívila v úterý

První beseda proběhla už v úterý dopoledne, dívku hostila Základní škola v Neratovicích na Mělnicku. „Kateřina chce především na školách vyprávět svůj příběh a zdůraznit, že není dobré šikanu tajit, neřešit,“ dodal ombudsman. Další školy dívka objede v následujících měsících, v plánu má navštívit střední i základní školy.

Dcera zesnulé učitelky bude objíždět školy a přednášet o problematice šikany.

Domovské učiliště zesnulé učitelky se k záměru ministerstva posmrtně ocenit kantorku staví velmi zdrženlivě, medaili pro svou někdejší zaměstnankyni nechtělo komentovat. „Omlouvám se, ale k vašim dotazům se nebudu vyjadřovat. V žádném případě k záměru paní ministryně,“ sdělil serveru Lidovky.cz ředitel Střední průmyslové školy Na Třebešíně Luboš Bauer. Do funkce se dostal na základě konkurzu poté, co pražská radnice jeho předchůdce po tragédii odvolala.

Škola dva z trojice aktérů šikany vyloučila, třetí dostal trojku z chování a visí nad ním hrozba podmíněného vyloučení. Jejich chování mělo trestní dohru, státní zástupce je obžaloval z výtržnictví a omezování osobní svobody. Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl v jejich kauze loni počátkem prosince, ale vzhledem k jejich nízkému věku rozsudek nezveřejnil. Případ se nicméně po odvolání jedné ze stran dostane k odvolacímu Městskému soudu v Praze.