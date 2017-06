Údajný hacker Nikulin si stěžuje i na rozhodnutí o přípustnosti vydání do Ruska

Rus si už v úterý stěžoval na tu část usnesení, která se týká extradice do Spojených států. Jeho případem se tak bude zabývat Vrchní soud v Praze.



Devětadvacetiletého Nikulina zadrželi loni v říjnu čeští policisté v pražském hotelu. USA muže viní z devíti různých skutků, mimo jiné z útoku na profesní síť Linkedin, Rusko na něj vydalo zatykač kvůli internetové krádeži v řádu desítek tisíc korun. Nikulin popírá tvrzení, že je hackerem. Obvinění podle něj vycházejí pouze z tvrzení agentů americké FBI, kteří prý po něm výměnou za beztrestnost chtěli, aby se přiznal k proniknutí do počítačů Demokratické strany.

Pražský městský soud v úterý nepravomocně rozhodl o tom, že vydání je přípustné do obou velmocí. Nikulin nechce být vydán nikam, dává ale přednost extradici do vlasti, kde mu podle jeho právníka hrozí výrazně nižší trest. I přesto si proti usnesení o přípustnosti vydání do Ruské federace stížnost po lhůtě na rozmyšlenou nakonec podá.

„Důvod je velmi podobný jako u stížnosti proti rozhodnutí o přípustnosti vydání do USA: celé řízení bylo stiženo procesní vadou. Panu Nikulinovi totiž nebyl doručen překlad dokumentů z Městského státního zastupitelství v Praze, a klient se tím cítí poškozen,“ vysvětlil advokát Sadílek. „Navíc se samozřejmě cítí nevinen, nechť to tedy celé posoudí nadřízený soud,“ dodal.

O Nikulinovo vydání požádaly obě země ve stejný den a Moskva uvedla, že udělá vše pro to, aby vydání do Spojených států zabránila. Konečné slovo bude mít český ministr spravedlnosti, který může vydání nepovolit i v případě, že ho soudy shledají přípustným.