Zlaté glóby ovládl muzikál La La Land. Streepová v děkovné řeči kritizovala Trumpa

Díla a tvůrci ocenění cenami Zlatý glóbus za rok 2016 Filmové drama: Moonlight (Měsíční svit; režie Barry Jenkins) Filmový herec - drama: Casey Affleck - Místo u moře Filmová herečka - drama: Isabelle Huppertová - Elle Filmová komedie nebo muzikál: La La Land (režie Damien Chazelle) Filmový herec - komedie nebo muzikál: Ryan Gosling - La La Land Filmová herečka - komedie nebo muzikál: Emma Stoneová - La La Land Animovaný film: Zootropolis: Město zvířat (režie Byron Howard a Rich Moore) Neanglicky mluvený film: Elle (režie Paul Verhoeven) - Francie Filmová režie: Damien Chazelle - La La Land Filmový herec ve vedlejší roli: Aaron Taylor-Johnson - Noční zvířata Filmová herečka ve vedlejší roli: Viola Davisová - Fences (Ploty) Filmový scénář: Damien Chazelle - La La Land Filmová hudba: Justin Hurwitz - La La Land Filmová píseň: City of Stars (hudba Justin Hurwitz, text Benj Pasek a Justin Paul) - La La Land Televizní seriál - drama: The Crown (Koruna) Herec v televizním seriálu - drama: Billy Bob Thornton - Goliath (Goliáš) Herečka v televizním seriálu - drama: Claire Foyová - The Crown (Koruna) Televizní seriál - komedie nebo muzikál: Atlanta Herec v televizním seriálu - komedie nebo muzikál: Donald Glover - Atlanta Herečka v televizním seriálu - komedie nebo muzikál: Tracee Ellisová Rossová - Black-ish (Černě) Televizní film nebo minisérie: The People v. O.J. Simpson: American Crime Story (Lid vs. O.J. Simpson: Americké kriminální příběhy) Herec v televizním filmu nebo minisérii: Tom Hiddleston - Noční recepční Herečka v televizním filmu nebo minisérii: Sarah Paulsonová - The People v. O.J. Simpson: American Crime Story (Lid vs. O.J. Simpson: Americké kriminální příběhy) Televizní herec ve vedlejší roli: Hugh Laurie - Noční recepční Televizní herečka ve vedlejší roli: Olivia Colmanová - Noční recepční Cena Cecila DeMilla Za celoživotní dílo: Meryl Streepová