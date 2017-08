Ukradená Mona Lisa se hledala dva roky. Podezření padlo na Picassa i Apollinaira

Od dost možná nejslavnější loupeže v dějinách uplynulo 21. srpna přesně 106 let. Vincenzo Peruggia si odnesl z galerie v Louvru zabalený v plášti nejslavnější obraz světa, Leonardovu Monu Lisu. Klec spadla, když se po dvou letech obraz rozhodl prodat.

Vicenzo Peruggia, původem Ital, byl bývalým zaměstnancem pařížské umělecké galerie Louvre. V pondělí 21. srpna vstoupil v sedm ráno do budovy hlavním vchodem ve svém bývalém zaměstnaneckém úboru. Díky tomu byl k nerozeznání od ostatních pracovníků galerie. Následně čekal několik hodin, než bude Salon Carré, kde je slavný Leonardův obraz vystavován dodnes, prázdný. Jen co se v místnosti ocitl sám, sundal Peruggia zarámovaný obraz ze skob na zdi. Následně ho nepozorován odnesl ke služebnímu schodišti a zde ve skytu obraz vyndal z rámu a ze skla. Monu Lisu, kterou Leonardo da Vinci namaloval na silnou dřevěnou desku, zabalil do zaměstnaneckého pláště a bez problému ji vynesl ven.



Strhla se senzace a Paříž byla rázem centrem světa. Policie došla i do Peruggiova bytu bývalého zaměstnance galerie vyslechnout. Ten měl ale perfektní alibi s krytím od kamaráda - v ten den podle svých slov pracoval jinde, což mu kumpán potvrdil. Policisté nemohli tušit, že jedno z nejcennějších uměleckých děl se skrývá zastrčené a zabalené ve tmavé skříni. Tou dobou se hněv lidu obrátil proti modernistickým umělcům a ti byli pomlouváni z toho, že se Mony Lisy záměrně snažili zbavit. Zatčen byl třeba známý básník Guillaume Apollinaire a španělský malíř Pablo Picasso, který v Paříži často pobýval, zase vyslýchán.

Peruggia čekal dva roky, než se situace relativně uklidnila. Pod vymyšleným jménem Leonardo Vincenzo nabídl obraz k prodeji florentskému sběrateli umění Alfrédu Gerimu. Geriho měla La Gioconda, jak se také obrazu někdy říká, přijít na 500 tisíc lir. To by v dnešní době odpovídalo částce 1,5 milionů Eur. Peruggia jel do Florencie hned příští měsíc a obraz ukrýval v kufru s dvojitým dnem. Ubytoval se v hotelu (který se po incidentu přejmenoval na La Gioconda) a obraz odnesl Gerimu. Ten ho přesvědčil, ať mu Monu Lisu nechá na prozkoumání a mezitím zavolal policii.

Policejní snímek nejslavnějšího zloděje v dějinách, Vincenza Peruggii.

Ukázalo se ovšem, že Peruggiovi nešlo o peníze. Věřil totiž, že obraz vrací do jeho (a potažmo své) právoplatné domoviny, ze které ho ukradl Napoleon a přesunul do Paříže. Napoleon si opravdu obraz pověsil ve své ložnici, ale vzal si ho až přímo z Louvru, kde vysel od Velké francouzské revoluce. Italové Peruggiu oslavovali jako národního hrdinu a obraz se krátce vystavoval v Uffizi, než byl zase navrácen do Louvru. Peruggia se hájil svým vlastenectvím a za zločin, který se táhl více než dva roky, dostal jen těžko uvěřitelných sedm měsíců. V první světové válce po propuštění bojoval za Itálii a svůj život dožil jako umělecký dekoratér ve Francii