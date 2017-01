EU přidá památkám. Objekty, jejichž obnova vyjde na stovky milionů, mají novou šanci

Národní kulturní památka je v současnosti přístupná jen zčásti, potřebuje totiž kompletní rekonstrukci. Oprava lázní vyjde na 500 až 550 milionů korun. To je minimálně o 365 milionů víc, než kolik nynější evropská pravidla umožňují, aby z unijních zdrojů na jednu chátrající památku šlo.



Limit padne, což je výsledkem úsilí několika států s Polskem v čele. Původně chtěla Unie v nynější dotační sedmiletce podporu kulturního dědictví výrazně zkrátit. Z polského tažení bude ve velkém benefitovat i Česko. „Umožní to financovat rozpadlé památky, jejichž rekonstrukce jdou do stovek milionů. V Česku se to týká minimálně desítek staveb. Nyní není možnost prostavět víc, než je limit, zbytek se musí platit z národních zdrojů a na to často peníze nejsou,“ řekl LN europoslanec Stanislav Polčák (STAN), který se podílel na zrušení dotačního stropu.

Změnu ještě musí schválit Evropský parlament, což je podle Polčáka formalita, na úpravě je shoda. „Nejpozději do května by to mělo být účinné,“ tvrdí Polčák.

Na tom, kolik konkrétně půjde na pamětihodnosti peněz, se posléze musí dohodnout česká vláda. Finance musí „uzmout“ ze stávajících operačních programů. Ministerstva, která nestíhají čerpat dotace dostatečně rychle, by mohla část svých peněz obětovat. Nové nastavení je pak ještě třeba nechat schválit u Evropské komise, ale nejde o nic výjimečně složitého, může to zvládnout ještě tato vláda, než jí na podzim skončí mandát.

„Limit nám komplikoval život, protože rekonstrukce Císařských lázní vyjde na výrazně víc, než teď můžeme dostat. Pokud změna vejde v platnost, budeme moct čerpat daleko vyšší částku. O dotaci chceme žádat, až bude vypsaná výzva, což by mělo být na jaře. Rekonstrukci rozfázujeme, takže předpokládáme, že pokud budou nová pravidla platit příští rok, získáme víc peněz,“ těší se primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.



Císařské lázně ale rozhodně nejsou jediné, ve frontě jsou minimálně desítky projektů. „O rušení limitu už víme. Až dostaneme oficiální informace, bude ministerstvo pro místní rozvoj připravovat nové nastavení programů, samozřejmě i v součinnosti s ministerstvem kultury. Rozhodnutí by mělo celorepublikový dopad, nikoliv pouze na výsek či část kulturní obnovy, která spadá pod náš resort,“ ocenila výsledky vyjednávání také mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková.

Podle ní už teď úřad chystá ve spolupráci se svými příspěvkovými organizacemi seznam, který naznačí, o kolik projektů se jedná a kolik je na ně potřeba peněz.

„Majstrštyk europoslanců“

Na vyšší dotaci by podle informací LN mohly dosáhnout památky jako Kapitula svatého Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, Zdíkův neboli Přemyslovský palác v Olomouci, Karlštejn nebo Sázavský klášter.



„U něj by peníze mohly jít na obnovu poutního místa, kam spadá kostel svatého Prokopa a torzo gotického trojlodí chrámu, kde o dotaci žádá římskokatolická církev. Stejně tak se jedná o obnovu areálu zámku v Průhonicích. Potřeba je určitě vyšší, než jaké jsou nyní možnosti,“ říká náměstek Středočeského kraje pro kulturu Marek Daniel.

Ze zprávy má radost rovněž zlínský primátor Miroslav Adámek. Až se limit prolomí, požádají si na opravu Zlínského zámku. „Vyšla by určitě na stamiliony. Velmi by nám to pomohlo, našim europoslancům se tentokrát podařil majstrštyk,“ míní Adámek. Pokud by Zlín nedostal dotaci na zámek, pak chce rozjet alespoň levnější opravy Velkého kina, funkcionalistické stavby, kterou nechala postavit Baťova firma.

Odstranění dotačního stropu není zadarmo, přichází výměnou za to, že členské státy formálně umožní, aby se tyto prostředky v případě potřeby daly rychle převést na zvládání přílivu uprchlíků do Evropy. „Každý stát si to může dát do svých priorit. Jinými slovy, Evropa nás nenutí, ale přeformulováním pravidel umožňuje zemím, aby své dotační programy přenastavily i na integraci migrujících osob,“ vysvětluje Polčák.

Německo původně prosazovalo, aby byly dotační programy na běžence povinné, pro to ale většinovou shodu nenašlo. Země, které chtějí, mohou finance na migranty ze svých operačních programů vyčlenit bez toho, aby jim to ještě schvaloval Brusel.