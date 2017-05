Úniky z Bílého domu jsou podle Trumpa lži. Tvrdí, že si je média vymýšlejí

List s odvoláním na nejmenované americké činitele v sobotu uvedl, že prezidentův zeť a poradce Jared Kushner počátkem prosince žádal ruského velvyslance v USA Sergeje Kisljaka o zřízení tajného komunikačního kanálu s Kremlem.



„Mnoho z úniků vycházejících z Bílého domu jsou vymyšlené lži vytvořené médii, která zveřejňují falešné zprávy,“ uvedl Trump na twitteru. „Kdykoli vidíte v médiích, která šíří falešné zprávy, slova ‚zdroje tvrdí‘ a neuvádějí jména... je velmi pravděpodobné, že tyto zdroje neexistují, ale jsou vymyšlené pisateli falešných zpráv. Falešné zprávy jsou nepřítelem!“ dodal prezident na sociální síti.

....it is very possible that those sources don't exist but are made up by fake news writers. #FakeNews is the enemy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2017



Trump se po devíti dnech strávených na Blízkém východě a v Evropě na první zahraniční cestě v prezidentské funkci vrátil do Washingtonu, kde ale podle agentury Reuters čelí dalším otázkám kvůli stykům členů svého volebního týmu s ruským velvyslancem Kisljakem. Podle listu The New York Times chce Trump kvůli tomu zřídit krizové centrum, takzvaný „war room“ (válečný pokoj), které by se zabývalo právním a politickým bojem proti tlaku médií kvůli údajným kontaktům jeho týmu s Ruskem.

It is my opinion that many of the leaks coming out of the White House are fabricated lies made up by the #FakeNews media. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2017

List The Washington Post v sobotu uvedl, že Kisljak svým nadřízeným řekl, že Kushner navrhl k diskusím přes tajný kanál využívat ruské diplomatické prostory ve Spojených státech. Očividně tím chtěl plánovaný komunikační kanál uchránit před možným sledováním.



Deník The Washington Post napsal, že velvyslanec Kisljak byl Kushnerovým návrhem na zřízení tajného kanálu překvapen a předal tuto informaci Kremlu. List neupřesnil, co se s Kushnerovým nápadem stalo dál.

Americká média již v pátek uvedla, že se o Kushnera zajímá Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v rámci objasňování údajného ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb. Prý to ale neznamená, že by manžel Trumpovy dcery Ivanky byl podezřelý ze spáchání nějakého deliktu či zločinu.

Vliv Ruska na americké prezidentské volby vyšetřují čtyři výbory amerického Kongresu, jakož i FBI. Trump popírá jakékoliv spojení s Moskvou a vyšetřování označuje za hon na čarodějnice.