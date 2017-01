Únosci dětí z garáže hrozí přísnější trest, ve vězení může strávit až 12 let

„Změnila se dílčí kvalifikace u jednoho trestného činu, je tam možnost přísnějšího trestu,“ potvrdil zjištění serveru Lidovky.cz šéf Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem Jan Jakovec. Právě jeho lidé vyšetřování kauzy nově dozorují, připadla jim právě z důvodu zpřísnění kvalifikace. Původně za případ odpovídali okresní žalobci, ale závažnější kauzy ze zákona náleží jejich nadřízeným z kraje.

Kriminalisté totiž v posledních týdnech zjistili, že během únosu třináctiletá dívka a šestnáctiletý chlapec utrpěli vážnou zdravotní újmu. „Došlo tam proto ke změně právní kvalifikace, nově se to vyšetřuje jako zvlášť závažný zločin zbavení osobní svobody,“ potvrdil serveru Lidovky.cz státní zástupce Vladimír Jan, jenž práci policie dozoruje od 16. ledna. Místo původních 8 let tak nyní únosci, šestatřicetiletému Zdeňku Hryščenkovi, hrozí v případě uznání viny až 12 let za mřížemi.

Patřičný paragraf trestního zákona říká, že 12 let se vyměří únosci, který „způsobí takovým činem těžkou újmu na zdraví.“ Vyšetřovatele k přísnějšímu pohledu na kauzu postrčili znalci. „Na základě znaleckých posudků z oboru zdravotnictví,“ vysvětlil novou kvalifikaci žalobce Jan s tím, že podrobnosti o novinkách zdravotního stavu dětí si nechá pro sebe. Potvrdil ale, že Zdeněk Hryščenko kvůli obavě z útěku a pokračování v trestné činnosti sedí stále ve vazbě.

Dvojici z Litoměřicka unesl Hryščenko loni 28. srpna, s pistolí v ruce se jich zmocnil při procházce u řeky. Poté je držel deset dní v garáži v ústecké části Střekov. Únos s největší pravděpodobností nebyl spontánní, pachatel se na něj chystal delší dobu. V garáži totiž vytvořil dětem zázemí jako v garsonce, kromě toho ji „obrnil“ trojitými dveřmi a v podstatě odhlučnil.

Vyšetřování by mohlo skončit počátkem jara

Na stopu dětí přivedl policisty dopis chlapce. V listu rodičům se souhlasem únosce dal vědět, že on i jeho kamarádka jsou pořádku. Do dopisu se mu podařilo umně vpravit vzkaz, že jsou na Střekově. Dvojici vysvobodila policie 7. září, pachateli pak nasadila pouta o pár hodin později na jiném místě. Kriminalisté posléze čelili opakované kritice, že pátrání po dětech zanedbali. Například nezkontrolovali databázi podezřelých z místa únosu, policii ke garáží pak museli navést sami rodiče.

Nicméně Generální inspekce bezpečnostních sborů trestný čin ústeckých policistů vyloučila, vážné pochybení nenašel ani odbor vnitřní kontroly krajské policie. Závěry prověrky potvrdilo policejní prezidium. „Ve svých závěrech nedošel kontrolní orgán k jakýmkoliv závěrům, které by svědčily pro takové pochybení policistů, které by na konečný výsledek mělo mít jakýkoliv vliv,“ uvedl tiskový mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Kontrola jen připustila dílčí chyby v komunikaci.

Vyšetřování v současnosti spěje do své finální fáze, podle státního zástupce by mu mohli vyšetřovatelé předat spis ještě v březnu. „V řádu jednoho až dvou měsíců by to mohlo být skončeno,“ potvrdil serveru Lidovky.cz žalobce Jan. Jaké úkony mají vyšetřovatelé před sebou, s ohledem na taktiku nechtěl prozradit. „Nějaké úkony jsem uložil vyšetřovateli provést, v intervalu týdnů budu dozorovat jejich splnění,“ podotkl jen.

Hryščenko má na svém kontě obvinění ze zbavení osobní svobody, vydírání, vyhrožování, ohrožování výchovy dítěte a šíření pornografie. Už v minulosti přitom seděl za podobný zločin, kvůli pokusu o únosu dvou holčiček z Českolipska na přelomu let 2003 až 2004 dostal 7 let vězení, následné kvůli dalším činům mu trest stoupl na 8,5 roku. Jenže nakonec si odpykal jen necelé čtyři a půl roku, na konci května 2008 byl z pankrácké věznice podmíněně propuštěn.