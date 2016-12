Krajský soud rozhodl ve prospěch lobbistky Mrencové. Zrušil trest za úplatky

Krajský soud v Plzni v pondělí v odvolacím řízení zrušil původní verdikt a případ vrátil k novému projednání do Chebu.



Proti původnímu rozsudku chebského soudu se Horký i Mrencová odvolali. Jejich právní zástupci v odvolacím řízení požadovali, aby krajský soud věc vrátil zpět k okresnímu soudu. Státní zástupkyně byla s předchozím verdiktem i s vyměřenými tresty spokojená.

Horký si v pondělí rozsudek vyslechl osobně, Mrencová, která nechodila ani k většině jednání v Chebu ani v Plzni, nepřišla ani tentorkát.

Případ vyšel najevo při telefonních odposleších Horkého na podzim 2014 při vyšetřování jiné trestní věci, v níž bylo nakonec jeho stíhání zastaveno. Policisté zachytili hovor, ve kterém Mrencová říká Horkému, že hrozí, že o něm chce negativně psát redaktor MF Dnes, ale že to může odvrátit. Za to požádala o 25 tisíc korun. S 20 tisíci pak policie Horkého před schůzkou zadržela. Nikdy se ale nezjistilo, který redaktor o něm chtěl psát.

Obhájci obou obžalovaných odmítli, že by se jejich klienti dopustili úplatkářství. Podle nich šlo pouze o pokračování služeb, které Mrencové firma pro Horkého v minulosti opakovaně dělala. Ani předání peněz v hotovosti nebylo podle nich ničím neobvyklým. „Úplatek je hluboký omyl. Byl to klasický učebnicový příklad PR služeb,“ řekl v listopadu v závěrečné řeči u krajského soudu advokát Mrencové. On i právní zástupce Horkého se stejně jako u soudu v Chebu ohradili proti použití odposlechů, které podle nich nebylo oprávněné.

Jméno lobbistky Mrencové se v médiích hojně objevovalo letos před krajskými volbami hlavně v souvislosti s její spoluprací s tehdejším jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem (ČSSD). Média ji označovala za jeho falešnou mluvčí, která pod pseudonymem Lucie Proutníková rozesílala e-maily s citacemi Haška a pozvánky na akce s jeho účastí. Zprávy z e-mailové adresy Proutníkové chodily novinářům vedle oficiálních zpráv z tiskového odboru kraje. Hašek popřel, že by Proutníkovou znal, spolupráci s Mrencovou ale nepopřel. Bývalá mluvčí kraje Denisa Kapitančiková tvrdila, že se za jménem Proutníková skrývá právě Mrencová. Kontrolní výbor zastupitelstva nenašel ve smlouvách kraje s firmami kolem Mrencové žádná pochybení, věcí se zabývá i policie.