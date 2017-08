Líní migranti dostávají moc peněz, psali Italové. Na lavičce ale odpočívali hvězdní Jackson a Johnson

Dva černošští muži vyrazili v italské Forte dei Marmi na nákupy. Během nich si odpočinuli na lavičce s nákupními taškami Louis Vuitton u nohou. Hollywoodská hvězda Samuel L. Jackson a jeden z nejlepších basketbalistů historie Magic Johnson byli v Itálii nešťastně přirovnáni k uprchlíkům na dávkách.

Samuel L. Jackson, známý z filmů jako Django Unchained a Pulp Fiction, si vyrazil s kamarádem Magicem Johnsonem, bývalou hvězdou americké NBA, na dovolenou do přímořského letoviska Forte dei Marmi v italském Toskánsku.

Sam & I chilling out on a bench yesterday in Forte dei Marmi, Italy. The fans started lining up to take pictures with us. pic.twitter.com/uzXx698PiN