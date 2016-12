Slovními útoky na zpěváka Bangu kvůli kritice Ortelu se zabývá policie

„Podle mně dostupných informací by se touto situací měli zabývat kolegové v Kladně,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Kladenští policisté se k prověřování přívalů nenávistných výroků na Bangovu adresu staví velmi zdrženlivě, případ nechtěli komentovat.

„Nezdělujeme informace o možném prověřování nebo stádiu vyšetřování. Nicméně obecně můžeme sdělit, že policie monitoruje sociální sítě a vyhodnocuje komunikace, které vedou jejich uživatelé,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí policie na Kladensku Jana Šteinerová.

Intenzita urážek zpěváka romského původu by aktivitu policie opravňovala. Výroky hanlivě narážely na Bangův původ, masovou likvidaci Romů během druhé světové války či byly přímo výhrůžkami.

„Cigánský hochu, ty dostaneš dělo do toho tvého hnědého, drzého ksichtu.“, „Na toho ču..ka - dvojnásobný plyn..“, „Špíny. Spálit je.“ či „Ten pán s tím divným knírkem za druhé světové války to nedokončil. Jaká škoda. Nemuselo tu být takové černo.“

Autoři nenávistných komentařů mohli spáchat až tři trestné činy

Obdobné výroky by na první pohled splnňovaly kvalifikaci několika trestných činů, především by se jednalo o podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob či násilí proti skupině obyvatel.

„Páchání takových činů prostřednictvím počítačové sítě je považování za zvlášť přitěžující okolnost, neboť je to způsobilé ovlivnit vícero lidí. Řadilo by se tedy do speciální sazby od dvou pěti let odnětí svobody,“ sdělila serveru Lidovky.cz advokátka Klára Kalibová, která se na tuto problematiku specializuje.



Tomáš Ortel na Českém slavíkovi, on i jeho kapela se ve svých kategoriích umístili druzí.

Kauza vypukla den po vyhlašování hudebních cen Český slavík, na nichž kapela Ortel i její zpěvák shodně skončili na druhém místě. Banga Ortela při jeho vyhlašování vypískal, pak se jako jeden z hrstky dalších zvedl a se svou manželkou opustil sál. Druhý den svou reakci rozvedl na profilu na sociální síti Facebook. Podle něj Ortel propaguje nacismus, přičemž není možné takovou skutečnost tolerovat nebo ji dokonce podporovat.

„Jsem zarmoucen faktem, že tomuto zjevnému propagování nacismu nejen přihlížel celý sál, ale většina dokonce tleskala. Proč?,“ napsal mimo jiné zpěvák. „A já tam stojím, pískám a jsem svědkem toho, jak 99% sálu tleská. Ptám se mých kolegů, zpěváků, moderátorů, herců, sportovců – ČEMU JSTE TLESKALI? Já vám řeknu čemu – TLESKALI JSTE NACISTŮM. Doufám, že se vám bude spát úplně stejně, jako včera,“ dodal emotivně.

Vyšetřování je na místě, míní odborník na extremismus

Mimořádné emoce vzbudil i Bangův status, kde výrazy nenávisti i podpory šly do tisíců. Svým postojem si však zpěvák vysloužil zhruba dvacet tisíc podpůrných reakcí. A zmíněné projevy nenávisti pak vyvolaly pozornost policie. Vysokoškolský pedagog a odborník na extremismus Jan Charvát zájem kriminalistů o tuto kauzu s drobnými výhradami kvituje.

„Práce policie a její snaha podobné výroky stíhat může prospět kultivaci veřejné diskuse, byť se domnívám, že by se tohoto procesu měla spíše účastnit společnost než policie,“ sdělil serveru Lidovky.cz Charvát. „Naráží tu na sebe dvě koncepce: co je možné v rámci svobody slova říct, a co už je překročení přijatelné meze svobodného projevu. A aktivita policie v takových věcech představuje hledání hranice, co je ve společnosti možné a co už není,“ dodal. Zdůraznil pak, že rasistické výhrůžky jsou na každý pád nepřijatelné.

Advokátka Kalibová pak považuje zvýšenou pozornost policie vůči takovým činům za nutný předpoklad, aby si společnost zachovala soudržnost. „Závažnými trestnými činy, kterými podněcování k nenávisti, násilí či vraždě jsou, se policie má zabývat. Taková právní úprava v trestním zákoníku je, abychom spolu žili v klidu. Protože když spolu v klidu žít nebudeme, jako společenství se rozpadneme,“ míní.

Sám Banga se k vyhrocené diskusi kolem svého statusu odmítá vyjadřovat, bez komentáře nechal i aktuální práci policie. „V těchto věcech se obraťte na mou manažerku,“ sdělil serveru Lidovky.cz. Redaktorovi se však jeho manažerku přes opakované pokusy zastihnout nepodařilo.