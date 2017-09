Urodily se vám cukety? Zapečte je s masem a parmazánem

Nevíte co s cuketami? Tento recept na zapečené cuketové lodičky plněné masem je osvědčenou klasikou a hravě vydá za lehké hlavní jídlo. Navíc vám umožní spotřebovat i středně velké cukety, které se nehodí k přípravě za syrova do salátu či jako cuketové spirálky do zeleninových nebo exotických polévek.

Tyto střední velikosti cuket právě pro tuto přípravu potřebujeme, abychom do nich mohli pohodlně naplnit masovou směs. Navíc do mletého masa se nepřidává žádná strouhanka, takže jde ideálně také o pokrm pro všechny, kdo si hlídají konzumaci sacharidů.



Cuketa má i zdravotní benefity

Cuketa není jen obyčejnou letní dýní, ale také je významným zdrojem vitamínů ( obsahuje A, a B1,B6 a B2), omega 3 kyselin, folátů a minerálů (obsahuje magnézium, draslík, zinek a vápník) a tudíž je optimálním zdrojem látek pro naše zdraví. Cuketa obsahuje dostatečné množství vlákniny, přesto je dietní zeleninou a pomáhá při redukci váhy, ale je i ochranou proti škodlivým chemikáliím, které způsobují záněty a onemocnění trávicího ústrojí. Současně studie ukazují, že cuketa pomáhá chránit naše srdce před atoresklerózou a snižovat cholesterol. Cuketa se též považuje za účinou zeleninou zlepšující mužské zdraví při hypertrofii prostaty.



Maso s cuketou v ideální kombinaci

Cuketa se k zapékání velmi hodí, udrží tvar a navíc je velmi lahodná, jakmile se upeče. V případě mletého masa k zapékání můžete sáhnout po libovém mletém hovězím anebo jehněčím, obě varianty jsou skvělé. Maso je nutné nejdříve opéct, dobře okořenit a podusit, dokud nebude měkké. S cuketou je mleté maso v ideální kombinaci, a pokud ho doplníte ještě před zapékáním velkorysou dávkou nastrouhaného parmazánu, získáte chuťově velmi vyvážený pokrm. Středomořské bylinky, tedy oregano, tymián a bazalka se postarají o konečně ovonění a dochucení.



Cuketu nepřepečte, nesmí být příliš měkká

Tajemství je také v délce pečení, cuketa nesmí být příliš měkká, tedy sledujeme dobu pečení cukety, která má být asi tak 35 až 40 minut. O maso se již příliš starat nemusíte, protože je již měkké a ochucené v masové směsi.



Pečené cukety můžete servírovat jen tak nebo jen s kouskem pečiva. K cuketě se však velmi chuťově hodí rajská omáčka z čerstvých rajčat, které jsou navíc stále v sezóně. Ideálně lze podávat i s vařenou rýží nebo vařeným bramborem anebo jen tak bez příloh. Tak si pochutnejte!

Zapečené cukety hovězím masem a rajskou omáčkou

Na masovou směs do cukety:



500 g hovězího mletého masa



3 středně velké cukety



3 lžíce olivového oleje



2 cibule



3 stroužky česneku



2 rajské protlaky



asi 0,5 l hovězího vývaru



mořská sůl



čerstvě namletý pepř



50 g parmazánu ke strouhání



snítka tymiánu, čerstvé oregano



bazalku na ozdobu



Na rajskou omáčku:



2 lžíce olivového oleje



kousek másla



asi 6 čerstvých rajčat



200 ml passaty nebo rajčatové šťávy



mřoská sůl



čerstvě namletý pepř



1 kostka cukru



bobkový list, nové koření, celý černý pepř, celá skořice. sušené oregano a bazalka



Nejdříve si připravíme masovou směs. Zahřejeme si olej v hlubší pánvi, necháme zesklovatět na kostky nakrájenou cibuli a česnek. Přidáme mleté maso a směs orestujeme. Jakmile je maso opečené zalijeme hovězím vývarem a přidáme rajský protlak, lístky tymiánu a oregána. Necháme dusit ve šťávě a občas zamícháme, případně podlijeme ještě vývarem nebo vodou. Jakmile je maso měkké, ochutíme solí a pepřem a sundáme z ohně. Předehřejeme si troubu na 200° C. Cukety omyjeme, podélně rozkrojíme a lžící nebo speciální ostrou škrabkou na dýni vydlabeme vnitřky cuket, kde jsou semínka.



Vymažeme zapékací misky olivovým olejem, poklademe cuketami a plníme masovou směsí a posypeme parmazánem. Dáme do horké trouby zapéct asi na 15 minut a pak snížíme teplotu na 180° C a dopékáme, dokud nebudou cukety lehce měkké a maso nebude mít krustu.

Mezitím si připravíme rajskou omáčku. Rozpustíme v hrnci máslo a olivový olej, přidáme koření a cukr a vše zkaramelizujeme. Přidáme nakrájená rajčata, zalijeme rajčatovou šťávou a trochou vody a vaříme asi 20 minut. Ochutíme, vyjmeme koření a podáváme, případně cedíme, abychom měli omáčku hladkou. Upečené cukety vyjmeme ze zapékacích misek a servírujeme s nastrouhaným parmazánem a rajskou omáčkou. Můžeme podávat i s rýží nebo pečivem.