Ústavní soud zrušil část zákona o zdravotním pojištění, musí se upravit

Podle ÚS je nezbytné přijmout nové komplexní úpravy systému úhrad, a proto vytvořil zákonodárcům potřebný časový prostor. Na nové legislativní úpravě je ochotna se podílet i Všeobecná zdravotní pojišťovna, jak dnes uvedl její tiskový odbor.

Senátoři kritizovali systém, jakým pojišťovny stanovují úhrady zdravotnických prostředků. Podle nich není průhledný a umožňuje zdravotním pojišťovnám, aby si fakticky samy určovaly, jestli a v jaké výši pomůcku uhradí. Podle senátorů se to negativně dotýkalo práv pojištěnců, ale i dodavatelů pomůcek a poskytovatelů zdravotních služeb. Mezi zdravotnické prostředky se řadí například berle, vozíky nebo čočky. Každý rok se za ně z veřejného zdravotního pojištění pacientů platí miliardy korun.

Plénum Ústavního soudu dalo senátorům za pravdu. „Ústavní soud dospěl k závěru, že napadená ustanovení nejsou natolik určitá, aby na jejich základě bylo možné dovodit, na poskytnutí jakých zdravotnických prostředků má pojištěnec právo. Jejich použití proto závisí teprve na konkrétním postupu zdravotních pojišťoven, jímž je obsah tohoto práva fakticky vymezen,“ stojí v usnesení Ústavního soudu. Soud v tom spatřuje nesoulad se základním právem občanů na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky na základě veřejného zdravotního pojištění.

ÚS zrušil část zákona ke konci příštího roku s ohledem na to, jaké důsledky pro výdaje veřejných rozpočtů by mělo okamžité zrušení. „Při stanovení délky odkladu Ústavní soud zohlednil nezbytnost přijetí nové komplexní úpravy systému úhrad zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění a v tomto ohledu vytvořil zákonodárci potřebný časový prostor,“ uvedl ÚS. Doplnil, že zjištěné nedostatky s ohledem na svou povahu zatěžují současnou zákonnou úpravu systému úhrad zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění jako celek, a to bez ohledu na to, zda jsou jejím předmětem prostředky poskytované při lůžkové nebo ambulantní zdravotní péči. „Je přitom bez významu, že Ústavní soud v tomto zrušil pouze její část, vůči níž směřoval návrh,“ dodal ÚS.

Podle něj do přijetí nové zákonné úpravy trvá zdravotním pojišťovnám povinnost interpretovat napadená ustanovení takovým způsobem, aby se co nejvíce respektovala práva všech dotčených subjektů.