USA dovolí podle Kellyho vstup do země 872 uprchlíkům. Splňují totiž výjimky dekretu

WASHINGTON Spojené státy ještě 872 uprchlíkům umožní vstup do země, a to navzdory 120dennímu zákazu přijímání utečenců, který minulý týden vydal prezident Donald Trump. Podle ministra pro vnitřní bezpečnost Johna Kellyho splňují totiž výjimku, kterou páteční protiimigrační výnos obsahuje: buď již byla spuštěna procedura jejich přesunu do azylu nebo by příslušné osoby byly vystaveny „nepřiměřenému strádání“, pokud by jim úřady odepřely přijetí.

Kelly v úterý na tiskové konferenci také bilancoval dopady Trumpova dekretu, který rovněž zakazuje cesty do USA občanům sedmi zemí z Afriky a Blízkého východu. Opatření se zatím dotklo 721 osob, které nesměly nastoupit do letadla směřujícího do USA. Kelly v této souvislosti podotkl, že letecké společnosti, které realizovaly příslušná opatření, vyhodnocovaly nařízení a prováděcí předpisy přehnaným způsobem. Ministr rovněž přiznal, že komunikace ohledně výnosu nepatřila mezi americkými federálními úřady „k těm nejlepším“.

Kelly také informoval, že některé ze sedmi zemí, pro jejichž občany platí zákaz cestování do USA, zřejmě v brzké době z daného seznamu nezmizí. Opatření bylo vyhlášeno na 90 dní, během nichž se zhodnotí, zda na listinu bude přidána další země či nějaký jiný stát bude naopak odebrán. Izrael a Švýcarsko mají výjimku Na Izrael a Švýcarsko se podobně jako na Británii vztahuje výjimka z prezidentského výnosu zakazujícího cesty do USA osobám s místem narození ve vybraných zemích či s občanstvím těchto států. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP. "Švýcaři s dvojím občanstvím, kteří jsou navíc občané Iráku, Íránu, Sýrie, Libye, Súdánu, Somálska nebo Jemenu, je opět dovoleno cestovat do Spojených států s okamžitou platností, a to za předpokladu, že mají platné vízum ve svém švýcarském pasu," oznámilo v úterý švýcarské ministerstvo zahraničí po jednání s americkými úřady. Naopak Švýcarům s dvojím občanstvím, kteří si ještě nevyřídili americké vízum, ale už bude cesta znemožněna, protože si v současné době o vízum nemohou ani zažádat. Americké velvyslanectví v Tel Avivu informovalo, že Židé s místem narození v některé ze sedmi zemí v Africe a na Blízkém východě s převážně muslimským obyvatelstvem, kteří ale poté získali izraelské občanství, mohou nadále do Spojených států cestovat.