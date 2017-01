Americké ministerstvo má zákaz Twitteru. Sdílelo nelichotivé srovnání inaugurací

Příslušný tweet se objevil na účtu správy amerických národních parků, která spadá pod ministerstvo vnitra stejně jako řada dalších organizací. Upozornil na to deník The Washington Post.



„Všechny úřady a oddělení dostaly nařízení od nastupující vlády, aby ihned vypnuly všechny twitterové účty, a to do odvolání,“ uvádí se v e-mailu, který zaměstnanci správy amerických národních parků dostali již v pátek odpoledne.

From Obama to Trump: How the inaugurations looked in 2009 and 2017 https://t.co/f2t60GDpF7