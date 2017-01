USA vycouvaly, zuby na Pacifik si brousí Čína. Může se stát globální velmocí

Co je to Transpacifická dohoda?

TPP měla být dohodou o volném obchodu, díky níž by se snížily dovozní cla a prohloubily ekonomické vazby mezi 12 tichomořskými státy, které reprezentují 40 procent světové ekonomiky. V únoru 2016 se pod ni podepsali zástupci USA, Japonska, Malajsie, Vietnamu, Singapuru, Bruneje, Austrálie, Nového Zélandu, Kanady, Mexika, Chile a Peru. Ratifikována však byla pouze Japonskem, po odstoupení USA je teď její budoucnost nejasná.



V ideálním případě měly vazby připomínat jednotný trh jako má Evropská unie. Podporovatelé dohody si slibovali, že smlouva podpoří ekonomický růst ve všech připojených zemích. Měla být i geopolitickým nástrojem, který země přivede blíže USA a odpoutá je od závislosti na Číně a jejím trhu.

Proč se Trump rozhodl od TPP odstoupit?

V USA jsou dohody o volném obchodu nepopulární mezi voliči z dělnické třídy. Umožňují totiž dovoz levného zboží a berou jim tak práci. Měli to být právě oni, kteří dovedli Trumpa do Bílého domu. I proto americký prezident svoje rozhodnutí popsal jako „skvělou věc pro všechny pracující Američany“. TPP podle něj byla potenciální katastrofou pro USA. Jeho plánem je dojednat jednotlivé bilaterální obchodní dohody, které mají umožnit navrácení pracovních míst a průmyslu do USA.



Za smlouvou TPP nestál pouze exprezident USA Barack Obama, ale měla podporu i hlavních republikánských představitelů v Kongresu v čele s šéfem Sněmovny reprezentantů Paulem Ryanem.

„Prezidentovo rozhodnutí je významnou chybou, která bude mít dlouhodobé důsledky pro americkou ekonomiku a naše strategické postavení v pacifickém regionu,“ řekl podle britského webu The Independent senátor John McCain, trvalý kritik některých Trumpových kroků.

Jak z toho bude těžit Čína?

Nakonec tak může nastat přesně ta situace, proti které byla TPP namířena - vlivu Číny v pacifickém prostoru. Pozici, kterou USA vyklízí, teď může zaujmout právě Čína. Už v době, kdy se Trump v předvolební kampani vyjadřoval kriticky k TPP, Číňané prohlašovali, že jsou ochotní nahradit roli vedoucího státu v rámci dohody o volném obchodu, která měla sdružovat celkem 12 tichomořských států.



Ihned potom, co Trump podepsal dekret, kterým účast Američanů padá, Australané prohlásili, že jsou ochotní podpořit Čínu na místě USA. „Ministr obchodu i premiér hovořili s několika dalšími státy TPP a myslím, že můžeme tlačit dohodu 12 minus jedna (USA),“ řekl pro britskou stanici BBC australský diplomat Alexander Downer. Dodal, že další možností je zainteresovat Indonésii nebo Čínu.

Podobně se vyjádřil i australský premiér Malcolm Turnbull. „Je možné, že se americká pozice změní, jako tomu bylo i u jiných obchodních dohod. Potenciálním partnerem je ale Čína,“ řekl podle zpravodajského webu Al Jazeera.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čchun-jing se v úterý držela spíše zpět. Nekomentovala, jestli se Čína připojí k TPP s tím, že prvotně podporuje otevřené, transparentní obchodní dohody, které budou výhrou pro všechny.

Proč se díky tomu Čína může stát velmocí číslo jedna?

Jestli Čína bude mít zájem pouze nahradit USA za podmínek domluvených pro TPP není jasné. Od roku 2012 sama pracuje na alternativní smlouvě o volném trhu. Regionální komplexní ekonomické partnerství (RCEP), které by mohlo sdružit státy Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) s velkými ekonomikami Indií, Austrálií, Novým Zélandem, Jižní Koreou a Japonskem, by totiž byla méně svázaná omezeními než TPP. Do karet jí hraje, že už se v její prospěch vyjádřily Filipíny i Singapur.

„Čína se bála, že Američané ji ekonomicky obklíčí. Po aktuálním vývoji se jim však otevírají možnosti, jak si mohou sami upevnit dominanci nejen v Asii, ale i za jejími hranicemi,“ uvedl pro americký The Washington Post profesor Victor Shih z Kalifornské univerzity.

VIDEO: Trump podepsal příkaz o odchodu USA z Transpacifického partnerství Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Že Číňané počítají s proměnou své země ve světovou velmoc, potvrdil i šéf ekonomického oddělení čínského ministerstva zahraničí Čang Ťün na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

„Pokud tohle někdo říká, pak odvětím, že se Čína nehrne dopředu, ale pouze ostatní jí vyklízejí pozice. Jestli máme hrát vedoucí roli, pak se povinností z toho plynoucích zhostíme,“ řekl agntuře Reuters diplomat.

Potvrdil tím dřívější prohlášení prezidenta Si Ťin-pchinga, podle nějž je to Čína, kdo je státem, který je nejvíce angažovaným v procesu globalizace. Minulý týden také řekl, že Čína chce hrát hlavní roli v mírovém procesu na východě Ukrajiny. Chce tedy dělat to, co bylo doposud vlastní Spojeným státům.

Proč má přesto Čína dále obavy?

Ačkoliv se Číně otevřely nové možnosti ve vztahu k pacifickému prostoru, v Pekingu po Trumpově vycouvání z TPP šampaňské zatím neotvírají. Americký prezident totiž předsevzal, že uvalí na čínské produkty dovozní cla ve výši 45 procent.



„Rušení TPP je pro Čínu dobrou zprávou, ale pořád není jisté, jestli to pro Čínu bude skutečně prospěšné,“ řekl pro americký list The Washington Post Tchu Sin-čchüan z pekingské Univerzity mezinárodního obchodu a ekonomie.



On a další čínští experti se bojí, že právě nová vlna amerického protekcionismu na ně dopadne více, než by z pádu TPP mohli těžit. Navíc představa USA jako největšího nepřítele a možné „obchodní války“ se jim příliš nelíbí.



Nemluvě o tom, že někteří regionální aktéři nemusí chtít s Čínou spolupracovat. Například Japonci na rozdíl od australských představitelů nechtějí udržet za každou cenu TPP při životě. Japonští politici v čele s premiérem Šinzo Abém se nechali slyšet, že bez USA je TPP bezpředmětná. Pozitivní zprávou ale může být, že Japonsko RCEP nevidí primárně jako nástroj v rukou Číny.