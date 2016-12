Do 72 hodin musí opustit zemi. USA vyhostily 35 ruských diplomatů a zavřely dva objekty, využívané pro špionáž

Prezident Barack Obama vyhlásil vůči Rusku další sankce kvůli těmto kyberatakům, které byly podle amerických zpravodajských služeb cíleny i na ovlivnění prezidentských voleb. Sankce jsou proti devíti ruským organizacím a jedincům včetně dvou největších ruských tajných služeb.

