Černý dým nad ruským konzulátem v USA. Dostal dva dny na vyklizení, Moskva čeká razii

SAN FRANCISKO Americký prezident Donald Trump dal ve čtvrtek Moskvě dva dny na to, aby uzavřela svůj konzulát v San Francisku v odvetě za ruské oznámení, že musí USA do 1. září omezit početní stav americké ambasády a konzulátů v Rusku. Ruské ministerstvo zahraničí v pátek oznámilo, že v budově čeká razii amerických bezpečnostních služeb. Fotografové v San Francisku během pátku zachytili nad budovou černý kouř, objevují se spekulace o tom, že zaměstnanci konzulátu pálí v budově tajné dokumenty.

Ruské ministerstvo zahraničí podle serveru RT.com předpokládá, že mají americké tajné služby v plánu provést v budově ruského konzulátu v San Francisku v sobotu razii.



Podle ministerstva by podle mluvčí ministerstva Marii Zacharovové neměla týkat jen budov konzulátu, ale také v bytech zaměstnanců, kteří bydlí v budově a jsou kryti diplomatickou imunitou, jimž prý bylo nařízeno, aby opustili své domovy až na 12 hodin.



Na sociálních sítích se ve stejném čase začaly objevovat spekulace, zda se ruský presonál konzulátu nezačal před očekávanou razií zbavovat citlivých materiálů. Fotograf agentury Getty Immages Justin Sullivan zveřejnil v pátek večer (SELČ) na Twitteru fotografii ruského konzulátu v San Francisku, nad nímž se vznáší černý kouř. Informoval o tom, že k budově přijely hasičské jednotky.



Black smoke billows from roof of #Russian consulate a day before occupants are to vacate. #sffd responds to reports of fire. pic.twitter.com/FEllrdS0xW

Podle informací zpravodajky televizního kanálu ABC 7 požární jednotka následně odjela a incident uzavřela s tím, že kouř pochází z krbu uvnitř budovy.

Black smoke climbs from Russsian consulate in SF on the day it closes . Fire crews left , they say the fireplace is burning #abc7newsnow pic.twitter.com/kNuE67KMg5