Zaútočí Američané na KLDR? Uvidíme, řekl Trump a naznačil možné embargo pro Čínu

Spojené státy zvažují uvalení obchodního embarga na všechny země, které obchodují se Severní Koreou. Na Twitteru to v neděli napsal americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu také odmítl vyloučit útok na KLDR - prý se uvidí.

KLDR v neděli provedla patrně zatím svůj nejzávažnější jaderný test, když vyzkoušela vodíkovou bombu, která by mohla být použita v hlavici mezikontinentální balistické střely.

Podle světových médií už americkému prezidentovi dochází trpělivost s nerozhodným postojem světového společenství vůči KLDR. V jednom ze svých dnešních tweetů poznamenal, že politika „appeasementu“ vůči KLDR nebude fungovat.

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing!