Ústavní soud chce nahradit demokracii. Příkladem je kauza dvou gayů, říká Klaus

PRAHA Ústavní soud opět povýšil své rozhodnutí nad postoji českého parlamentu, píše Václav Klaus na svém webu. V několika odstavcích se vyjadřuje k ‚přiklepnutí‘ rodičovství dvěma otcům, Čechoameričanovi a muži pocházejícím z Dánska. „V demokratickém systému musí dominovat postoje volených zákonodárců, nikoli aktivismus na nikom nezávislých soudců,“ píše Klaus.

Ve čtvrtek vydal bývalý prezident Václav Klaus na svém webu „Několik slov k nedávnému rozhodnutí Ústavního soudu“. Upozorňuje, že Ústavní soud v Brně opět radikálně vstoupil do našich životů a do české politiky. „Učinil tak prostřednictvím svého, celou minulost lidského rodu popírajícího, rozhodnutí, které přiznalo rodičovství dítěte dvěma otcům,“ píše Klaus. Dodal, že ne náhodou šlo o import „kalifornské“ a „dánské“ legislativy.

Jeden z otců je Čechoameričan, druhý pochází z Dánska. Žijí spolu v Kalifornii, ale příležitostně cestují do Čech. Nastává tedy problém. Soud v Los Angeles v souladu se smlouvou oba muže určil jako rodiče. Vystoupením rodiny z letadla na pražské Ruzyni však rodičovský vztah k jednomu z rodičů přestává formálně existovat.

Podle Klause se Ústavní soud rozhodl zasáhnout do českého rodinného práva. Dodává, že na tak závažná společenská témata, jako je rodina by měla proběhnout veřejná debata. Ta se má následně promítnout do většinového rozhodnutí parlamentu.

V souvislosti s podzimními volbami se často hovoří o ohrožení demokracie. „Demokracie je ohrožena už dávno a podstatně více téměř bezbřehou a pomýlenou nezávislostí soudců,“ reaguje v závěru svých „Několika slov“ Klaus.