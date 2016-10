Uštědřím jim lekci, podporu nepotřebuji, reagoval Trump na kritiku republikánů

„Jsem už unaven z absence jejich podpory,“ reagoval Trump na rostoucí odpor, který v řadách republikánů vyvolávají skandální Trumpovy výroky o ženách. Na nedávno zveřejněném videu se newyorský magnát chlubí, že může ženy osahávat v rozkroku, protože celebritám je dovoleno vše.



Zvláštní Trumpovu nevoli vyvolal republikánský šéf Sněmovny reprezentantů Paul Ryan, který Trumpovi za jeho vulgarity vypověděl aktivní podporu ve volební kampani. „Nepotřebuji jeho podporu, nezáleží mi na ní,“ řekl televizi Fox News. „Nechci mít s takovými lidmi včetně Ryana nic společného. Zvláště tedy s Ryanem,“ dodal.

V kritických vyjádřeních na adresu republikánů pokračoval Trump na twitteru. „Je skvělé, že jsem ztratil pouta a mohu teď bojovat za Ameriku, jak sám chci,“ komentoval republikánský kandidát roztržku. Ryan je podle něj „slabý a nevýkonný“, senátor John McCain, další Trumpův kritik, má „nevymáchaná ústa“ a s neloajálními republikány „je mnohem těžší pořízení než s křiváckou Hillary“. Republikánská strana podle Trumpa neumí vítězit. „Já je to naučím!“ slíbil miliardář.

Spory mezi republikány, které americká média označují za „občanskou válku“, se projevují na propadu preferencí. Podle průzkumu agentury Reuters a společnosti Ipsos má před Trumpem Hillary Clintonová náskok osmi procentních bodů. Průzkum byl proveden po druhé prezidentské debatě, před ní podle průzkumu Reuters/Ipsos vedla demokratická kandidátka o pět procent.

Ještě menší podporu má Trump mezi ženami. Jeho kandidaturu podporuje podle průzkumu 29 procent voliček, pro Clintonovou hodlá hlasovat 44 procent amerických žen.

Bezděčný agent Ruska

Hlavní volební poradce demokratické kandidátky John Podesta v úterý prohlásil, že volební štáb republikána Donalda Trumpa možná věděl předem, že se chystá ruský hackerský útok na servery Demokratické strany, po němž byly zveřejněny tisíce soukromých mailů. Je-li toto obvinění pravdivé, jde podle agentury AP o další potvrzení snah Ruska ovlivnit americké prezidentské volby.

Novou várku ukradené soukromé pošty zveřejnil minulý víkend investigativní server WikiLeaks, s nímž podle Podesty udržují kontakty Trumpovi poradci. Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) prý o víkendu Podestu kontaktoval a potvrdil, že vyšetřuje útok na jeho e-mailový účet. Agenti FBI prý věří, že útočníci pracují pro ruskou rozvědku a koordinují své kroky se zakladatelem WikiLeaks Julianem Assangem.

Podesta Trumpa z podpory ruského vměšování přímo neobvinil. Řekl, že republikánský kandidát „ochotně ignoruje“ varování amerických zpravodajců nebo je „bezděčným agentem Ruské federace“. Roli prý mohou sehrát i Trumpovy vazby na podnikatelské zájmy Rusů.

Soubor privátních mailů vedoucích činitelů Demokratické strany se na serveru WikiLeaks objevil minulou sobotu, krátce poté, co média v USA zveřejnila video s vulgárním poznámkami Trumpa na adresu žen. Podle Podesty jde o „zatraceně zvláštní souběh“ naznačující, že Assange chtěl odvést pozornost od Trumpových skandálů.

Ukradená pošta mimo jiné obsahovala části staršího projevu Clintonové k bankéřům, v němž hájila „volný obchod a otevřené hranice“ a přimlouvala se za podporu finančníků z Wall Street. V nynější kampani už bývalá první dáma tyto názory nehájí a Trump je tvrdě kritizuje.

Komisař OSN: Nevolte Trumpa

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Husajn ve středu varoval před zvolením Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta. V Ženevě novinářům řekl, že dostane-li se republikánský kandidát do Bílého domu, „bude to z mezinárodního hlediska nebezpečné“.

„Bude-li Donald Trump zvolen, pak na základě toho, co už řekl, je nepochybné, že bude z mezinárodního hlediska nebezpečný,“ řekl Husajn na tiskové konferenci. Trumpovy výroky o menšinách a o užití mučení zakázaného mezinárodním právem jsou podle jordánského diplomata „hluboce znepokojivé a pobuřující“.

Husajn kritizoval Trumpa už dřív, za což si vysloužil odsudky některých diplomatů. Šéf ruského zastoupení v OSN Vitalij Čurkin prohlásil, že komisař by neměl kritizovat zahraničí státníky ani cizí vlády. Nedávno Husajn kritizoval mimo jiné českého prezidenta Miloše Zemana za jeho výroky k uprchlíkům. „Nehodlám se vměšovat do žádné politické kampaně v kterékoli zemi,“ reagoval dnes na kritiku Husajn. „Pokud ale mohou pronesené výroky vést například k mučení zakázaného mezinárodními konvencemi nebo pokud se zaměřují na menšiny a na poškozování jejich práv, pak je povinností to říct. Mnoho Trumpových výroků tímto směrem míří, což považuji za hluboce znepokojivé a pobuřující,“ dodal.