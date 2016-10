Lídři krajských kandidátek se vesměs shodují, že by k rozvoji regionu měl mnohem více pomáhat stát. „Zásadní problémy Ústeckého kraje bohužel nejde řešit bez vládní spolupráce. Vedení Ústeckého kraje nedokázalo oprávněné požadavky a řešení prosadit na vládní úrovni,“ kritizuje Jaroslav Foldyna, poslanec ČSSD, kterého strana vyslala coby jedničku do krajských voleb. Sám by chtěl přispět právě k větší angažovanosti Prahy.



VOLEBNÍ SERIÁL Server Lidovky.cz vám přináší osmý díl z předvolebního seriálu, který vychází v Lidových novinách. Postupně se zde věnuje vždy jednomu kraji, kde budou občané volit. Tento díl se věnuje Ústeckému kraji.

Současný hejtman kraje Oldřich Bubeníček (KSČM) vypočítává, co se naopak pod jeho taktovkou podařilo a v čem by rád pokračoval. „Rádi bychom i nadále pokračovali ve stipendijních programech nejen pro řemeslné obory, ale také vysokoškoláky a lékaře. Chceme dál modernizovat školní budovy, nemocnice napříč celým krajem.“

Laboratoř lumpáren

Někteří kandidáti zdůrazňují lepší hospodaření s rozpočtem. „Chceme navázat na úspěchy našich ministrů, primátorů a starostů, kteří zavedli transparentní hospodaření s veřejnými prostředky,“ slibuje Petr Urbánek, lídr ANO a litoměřický zastupitel.

V tom by zřejmě získal podporu Leo Steinera z hnutí Jsme PRO! Kraj, jenž sám na netransparentní rozdělování eurodotací na severu Čech v minulosti upozornil. „Kraj byl a bohužel stále skrytě je laboratoř největších lumpáren, ať je to dotační, justiční či privatizační mafie a politici na ně napojené,“ upozorňuje na mezery zlepšování životní úrovně bývalý úředník ROP Severozápad Steiner.

Ústecký kraj se však musí vypořádat především s tradičně vysokou mírou nezaměstnanosti. Zatímco v srpnu byl průměr v Česku 5,3 procenta, v severních Čechách bylo nezaměstnaných 8,2 procenta. Jde tak o kraj s nejvyšším počtem nezaměstnaných v zemi. Příčin tohoto stavu je několik. „V řadě podniků v kraji není již práce pro nekvalifikované, tedy právě pro ty, kterých je ve statistikách nezaměstnanosti nejvíce,“ uvedl hejtman Bubeníček. Podle něj je kupříkladu lákání nových investic do kraje jen částečným řešením. Je proto nutné změnit i systém sociálního zabezpečení, který donutí dlouhodobě nezaměstnané si práci hledat.



Ostřejší rétoriku zvolil poslanec Jaroslav Foldyna, který chce změnit celou řadu sociálních zákonů. „Nedovolím, aby Ústecký kraj byl i nadále odpadkovým košem na problémy s nepřizpůsobivými.“ Podobně hovoří i lídr ODS a starosta Kadaně Jiří Kulhánek, jehož strana v průzkumu skončila těsně pod hranicí pěti procent: „Jsme odkladištěm nepřizpůsobivých z celého Česka. Vyloučené lokality se šíří po kraji, vzdělaní lidé nenacházejí uplatnění.“

Přitakává i jednička uskupení SPD+SPO Petr Šmíd, kterého trápí právě odliv mladých vzdělaných lidí či sestěhování nepřizpůsobivých obyvatel do ghett.

Klíčem k řešení palčivých témat kraje je však podle lídra Severočeši.cz jen jeden. „Považujeme za legitimní, aby pomohl s vyrovnáním dluhu a socioekonomickou devastací našeho kraje stát. Bez tohoto předpokladu si kraj se systémovými problémy neporadí,“ myslí si Sáša Štembera, který coby lékař s nelibostí sleduje především odliv zdravotnického personálu.