Úsvit s 'vlastenci' do voleb nepůjde. Nechce být kvůli Bartošovi dehonestován

O spolupráci Úsvitu s nově utvořeným „vlasteneckým“ uskupením ve sněmovních volbách se hovořilo v posledních týdnech. Navzdory kritice některých členů strany, kterým se nelíbila spolupráce zejména s Národní demokracií, její vedení o tomto způsobu kandidatury vážně uvažovalo. Na zasedání předsednictva ovšem tuto variantu nakonec jednoznačně zamítlo.

„Kvůli mediální vlně spojené s osobou pana Bartoše a dalšími dehonestačními kampaněmi se předsednictví usneslo, že taková kandidatura by znamenala další negativní kampaň vedenou směrem k Úsvitu, což si nikdo nepřeje,“ odůvodnil rozhodnutí serveru Lidovky.cz místopředseda strana Jan Zilvar.

S největší pravděpodobností nepůjde strana do voleb ani samostatně, neboť si je vědoma, že se jí nedostává takové podpory, jakou by si představovala a pro úspěch potřebovala. Nejvíce reálná se tak momentálně jeví možnost, že by se zástupci Úsvitu objevili na kandidátkách jiných politických organizací.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





„Stále je platné usnesení zastupitelstva, že členská základna Úsvitu může kandidovat i na jiných kandidátkách ostatních politických stran. Tuto možnost velmi intenzivně zvažujeme. Pro permanentně zkoušenou malou stranu, která je neustále dehonestovaná, totiž vývoj volebních preferencí není příznivý,“ doplnil Zilvar.

Lank odešel, půjde i Černoch?

Kvůli návrhům na spojování s Rozumnými opustil minulý týden Úsvit poslanec Martin Lank, který přešel k Realistům. Myšlenka na společné kandidování s nově utvořeným uskupením se nelíbila ani jeho stranickému kolegovi Marku Černochovi.

„Za sebe říkám jakémukoliv spojování s panem Bartošem, Národní demokracií a podobnými lidmi kategorické ne,“ řekl serveru Lidovky.cz. Zdali jej rozhodnutí Úsvitu nekandidovat s Rozumnými přiměje k setrvání ve straně, není jisté. Černoch situaci blíže nekomentoval, vyjádřit se chce do konce tohoto týdne.

Poslanec Úsvitu Marek Černoch.

V souvislosti s poslancovým odchodem ze strany se nejčastěji mluvilo o tom, že by do sněmovních voleb vstoupil v barvách ANO. Černoch počátkem května pro server Echo24 přiznal, že o případné spolupráci s hnutím Andreje Babiše jednal. ANO se k otázce, zdali by Černocha ve svých řadách uvítalo, nevyjádřilo.

Místopředseda Zilvar v odchodu Martina Lanka a případně Marka Černocha, dvou nejvýraznějších tváří strany, nevidí problém, vnímá je jako běžnou věc. „Vše je otázka vývoje, i personální stránka. Myslím si, že je to dětská choroba, kterou si musíme projít. Někdo nás opustí, a někdo jiný přijde,“ uvedl.

Desítka Rozumných

Poslancům se nelíbilo především spojování s předsedou Národní demokracie Adamem B. Bartošem. Ten byl v únoru obžalován kvůli několika trestným činům z nenávisti. Případ se vztahuje na články, knížky a veřejná vystoupení, v nichž Adam B. Bartoš mimo jiné popírá holocaust, verbálně útočí na Židy či se xenofobně vymezuje vůči uprchlíkům. Státní zástupkyně Zdeňka Galková tuto kauzu označila za nejrozsáhlejší u jednoho pachatele, jakou kdy žalovala.

Adam B. Bartoš na prvomájové demonstraci v roce 2016.

Organizace, označující samy sebe za vlastenecké, se spojily, aby mezi sebou v nadcházejících sněmovních volbách netříštily hlasy voličů s podobným smýšlením. O jejich přízeň tak budou usilovat pod společnou kandidátkou s názvem „ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým...“.

Na té se objeví jména z celkem deseti (zatím, počet se může ještě zvýšit) politických stran či hnutí, například Strany zdravého rozumu, Národní demokracie, Demokratické strany zelených či Sdružení pro republiku – Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska. Organizace chtějí ze svých nejlepší nominantů společně zaplnit kandidátky ve všech krajích. Jak bude vypadat jejich složení, zatím není jisté.