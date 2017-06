Uteč, schovej se, bojuj, radí lidem klip policie v případě útoku

Pražská policie se videem snaží reagovat na momentální bezpečností situaci ve světě a větší množství teroristických útoků. Podle jednoho z autorů projektu Ondřeje Pence původně preventisté pražského ředitelství policie cílili zejména na odbornou pedagogickou veřejnost. „Cítili jsme ale, že cílová skupina je moc malá a měli bychom ji rozšířit. Proto jsme se rozhodli, že se zaměříme na širokou veřejnosti,“ uvedl. Na vytvoření klipu se částkou 400 tisíc korun podílel pražský magistrát, využívat ho budou policisté po celé republice.



Samotný klip ukazuje modelovou situaci útoku v kancelářské budově. Titul klipu shrnuje základní strategii, kterou policisté na základě inspirace ze zahraničí překládají veřejnosti pro případ násilného útoku na veřejném místě. Pokud existuje volná cesta, má člověk zkusit z místa ohrožení uprchnout, a poté zkontaktovat autority. Pokud to nejde, je namístě se schovat, nejlépe zamknout v uzavřeném prostoru, vypnout zvonění na telefonu a v případě možnosti zavolat policii. Teprve když je člověk v přímém ohrožení života, měl by bojovat o svůj život, a to násilně, co nejefektivněji a s využitím okolních předmětů jako zbraní. Když dorazí policie, má se přeživší zdržet křiku a gestikulace, poslouchat pokyny a mít ruce ve viditelné pozici.



Penc zároveň varoval před některými špatnými radami, na které mohou lidé narazit. „Varujeme před tím, aby lidé přeskočili první dva kroky, tedy uteč a schovej se, a přecházeli rovnou k bojuj,“ uvedl. Doplnil, že klip by časem měl být k dispozici i s tlumočením do znakové řeči.

Policisté z oddělení tisku a prevence pražského krajského ředitelství se problematice takzvaných aktivních střelců věnují od roku 2011. V té době začali připravovat seminář zejména pro pedagogy, kterého se od roku 2012 zúčastnilo více než 3000 školských pracovníků či zaměstnanců městských částí a magistrátu. O semináře a obecně informace, co v podobných situacích dělat, výrazně vzrostl zájem po útocích ve Žďáru nad Sázavou v roce 2014 a v Uherském Brodě v roce 2015.