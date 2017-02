Úterní ráno komplikuje mlha, mokro i námraza

Ve Zlínském kraji je skoro zataženo až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se v úterý ráno pohybovala od minus pěti do nula stupňů Celsia. Silnice v regionu jsou většinou holé a vlhké nebo mokré, od středních poloh Vsetínska se na nich drží ujetý sníh. Odpoledním maximem bude podle meteorologů právě bod mrazu. Na severu kraje by mohlo ojediněle slabě sněžit. Ve středu a ve čtvrtek předpověď očekává denní maxima do minus jednoho stupně, v noci teplota klesne až na minus 13 stupňů Celsia.

Viditelnost místy snižuje mlha i na Liberecku. Na silnicích nižších tříd v Jizerských horách jsou zmrazky a v západní části Krkonoš jsou na nich místy zbytky zledovatělého sněhu. Povrch silnic je převážně mokrý nebo vlhký a teploty jsou od minus tří do minus sedmi stupňů Celsia. Opatrní by měli být motoristé i na hlavních tazích. Například podle čidla na silnici 10 v Lučanech nad Nisou na Jablonecku je riziko náledí střední.

Podle předpovědi by v úterý mělo být zataženo až oblačno, místy se slabým sněžením, a to zejména na horách. Nejvyšší denní teploty budou od nuly do minus tří stupňů Celsia, na horách bude ještě o tři stupně chladněji.

Zbytky sněhu zůstávají na menších silnicích v Pardubickém kraji jen ve výše položených oblastech. Většinou je umrzlý, někde i po solení rozbředlý.

Řidiči by měli jet opatrně zvláště v okolí Hlinska, Svitav, Ústí nad Orlicí a Žamberka. Uježděná vrstva sněhu pokrývá vedlejší cesty v Železných horách.

V úterý ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo až oblačno, foukal slabý vítr. Teploty se pohybovaly v rozmezí od minus pěti do plus jednoho stupně.