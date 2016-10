Média s odvoláním na justiční zdroje již dříve upřesnila, že zatčený Belgičan Hicham Diop byl do roku 2009 vojákem belgické armády. Bezpečnostní složky ho zmiňují v některých dřívějších případech islámského terorismu.

Udržoval podle nich kontakty s džihádisty, kteří odjeli z Belgie do Sýrie. V roce 2004 kandidoval v regionálních volbách za proislámskou stranu PCP, která již zanikla. Útočník ve středu bodl jednoho policistu do krku a druhého do břicha. Násilník utekl, ale brzy ho jiní policisté dopadli. Bránil se zatčení a zlomil nos jednomu policistovi, který útočníka nakonec střelil do nohy.

Incident se stal krátce před polednem na bulváru Lambermont ve čtvrti Schaerbeek, kde žije mnoho muslimů. Policie krátce po útoku zatkla i Hichamova staršího bratra Aboubakera.

Incident oživil v zemi obavy z dalších atentátů. V březnu islamisté na bruselském letišti Zaventem a v metru zabili 32 lidí a více než 300 dalších zranili. V srpnu v belgickém Monsu policie zastřelila muže, který mačetou vážně zranil dva policisty za pokřiku ‚Alláhu akbar‘ (Bůh je veliký). V září napadl nožem jeden muž arabského původu další dva policisty v bruselské čtvrti Molenbeek, která je považována za baštu radikálního islámu v Belgii.