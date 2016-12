Útok jsme čekali, Berlín má všechny ‚předpoklady‘, říká Češka po teroru na vánočním trhu

Základní fakta o útoku v Berlíně V pondělí večer po 20. hodině vjel do davu na vánočním trhu v Berlíně plně naložený kamion.



Zemřelo 12 lidí, 48 je zraněných, někteří vážně.



, někteří vážně. Více ZDE: Policie říká, že vše nasvědčuje tomu, že šlo o teroristický útok .



Kamion se řítil více než šedesátikilometrovou rychlostí, zastavil se až po 50 metrech, za sebou zanechal spoušť.



, zastavil se až po 50 metrech, za sebou zanechal spoušť. Více ZDE: Řidič z místa utekl, policie ho později zatkla. Na místě spolujezdce našla policie mrtvého Poláka, jde patrně o původního řidiče kamionu -více ZDE:



Lidovky.cz: Jak to vypadá na místě, kde v pondělí po 20. hodině večerní najel muž, podle německých médií uprchlík, kamionem do davu lidí?

Pracuji kousek od toho místa. Vždycky jezdím těsně kolem trhů. Dnes je to tam celé uzavřené. Auta tam vůbec nemohou. Je tam hodně novinářských štábů. Všude je samozřejmě daleko víc policistů. Celkově mi ale přišlo, že na cestě kolem Kudammu (Kurfürstendammu - pozn. red.) je podstatně menší provoz.

Lidovky.cz: Platí přísnější bezpečnostní opatření i v ostatních částech Berlína?

Projížděla jsem ráno do práce jižní částí Berlína. Tam žádná speciální opatření nebyla. Na druhou stranu kousek od místa, kde bydlím, je letiště Tempelhof. Bydlí tam uprchlíci a také je tam velká policejní základna. Přišlo mi, že je tam teď větší počet policejních aut než normálně. Musím říct, že když jsem jela ráno do práce a najednou se ozvala strašná rána z kontejneru, hodně jsem se lekla. Někdo tam jen něco vyhodil. Ale málem jsem spadla z kola. Člověk má větší strach.

Lidovky.cz: Jak situaci vnímají Berlíňané? Jaká je atmosféra?

Těžko říct. Nebyla jsem s nikým kromě přátel a rodiny zatím v kontaktu. Když jsem jela do práce kolem místa, kde došlo k útoku, byly tam zátarasy. Všude je více policistů, zato méně aut. Přišlo mi, že lidé jsou spíše uzavření, než že by to rozebírali na ulici. Chodí do práce, snaží se normálně fungovat a nedramatizovat to. Ale myslím, že se teď víc bojí, to určitě ano.

Lidovky.cz: Panuje strach z podobných dalších útoků?

Všichni teď máme spíše obavy o to, co se může s Berlínem a Německem jako takovým stát. Teprve se ukáže, jestli tato událost posílí populistické tendence. Dosud se pohybovaly na úrovni, která nám nepřipadala tak zásadní. Máme samozřejmě strach i o bezpečnost, ale jde teď hlavně o život ve městě a politiku v Berlíně i v celé zemi.

Lidovky.cz: Jaká byla vaše bezprostřední reakce v Berlíně poté, co vyšlo najevo, že na vánočních trzích došlo k záměrnému útoku? Byla jste někde poblíž?

Byla jsem zrovna na večeři s přáteli. Bavili jsme se o tom a shodli se na tom, že jsme si už delší dobu mysleli, že se asi něco musí stát. Když to řeknu pesimisticky, Berlín byl útoku vlastně dlouhodobě ušetřen, ačkoli má všechny předpoklady k tomu, aby se v něm něco stalo.

Lidovky.cz: Máte pocit, že je to všeobecně zakořeněno v hlavách Berlíňanů?

Myslím, že to není jen můj pocit. I spousta známých ho sdílí. Probírali jsme to s přáteli, mým mužem, Berlíňanem, ale i dalšími lidmi. Přišlo nám, že je to logické, že se v Německu něco musí stát. Děje se to všude kolem. A Německo je vysoce frekventované v souvislosti s uprchlickým problémem. Říkali jsme si, že je to jen otázka času, kdy se něco stane. Pamatuji si, že jsem si psala před nějakou dobou s kamarádem z Londýna poté, co se stal útok v Paříži. Napsala jsem mu, že se bojím toho, kdy budu muset dětem ve školce vysvětlovat, co to znamená. A teď se to stalo. Naštěstí není tolik obětí, ale stejně se s tím člověk bude muset naučit žít.