Útok v Nice přišel jen na 7 tisíc. Levný teror tu bude ještě dlouho, varují experti

Že se časy, kdy Islámský stát ovládal rozsáhlé území Sýrie a Iráku, blíží ke konci, není tajemství. Kompletní dobytí Mosulu je bráno jako otázka týdnů. Hlavní město IS Rakka je téměř ze všech stran obklíčená a v médiích se množí zprávy o tom, že z ní džihádisté postupně utíkají, což lze považovat za znamení jejich smíření s budoucí prohrou.

Ale podle světových expertů, kteří se o víkendu zúčastnili mezinárodní konference Globsec v Bratislavě, si teroristé z případné ztráty teritoria nedělají těžkou hlavu. „IS se v současné době připravuje na dlouhodobé fungování. Buduje si globální síť a orientuje se na vnější útoky,“ uvedl pro server Lidovky.cz Hans-Jakob Schindler, koordinátor týmu Rady bezpečnosti OSN pro monitorování a sankce teroristů z al-Kájdy, Islámského státu a Talibanu.

K současnému fungování IS podle Schindlera stále dostačují zmenšující se příjmy z vytěžené ropy, které už nečiní stovky milionů, ale pouhé desítky milionů dolarů měsíčně.

Kromě toho si džihádisté díky prodeji velkého množství starožitností ukradených na dobytém území vybudovali jméno mezi pašeráky umění. „V současnosti už nerabují tak jako dříve, ale stávají se z nich zprostředkovatelé jiných obchodů s uměním,“ dodal Schindler.

Kriminálník nebo terorista?

I kdyby o takové příjmy teroristé úplně přišli, nemusí jim to vadit. Bez spravovaného území totiž nebudou potřebovat tolik prostředků na svůj chod a teroristické útoky se dají provést i s malými prostředky. „Nepotřebujete milion dolarů na výbuch bomby na koncertu v Manchesteru. Na tak komplikovaný útok, jako byl ten z 11. září, stačilo zhruba 150 tisíc dolarů, včetně letů tam a zpět a celého tréninku,“ vysvětlil Schindler.

V současnosti se podle něj i dalších expertů dostaly náklady do řádu stovek dolarů. „Teroristické útoky stojí méně než tisíc dolarů. Útok v Nice byl za poslední dva roky nejdražší, protože pronájem nákladního auta stál muže 300 dolarů (asi 7100 korun),“ řekl renomovaný německý expert na radikalizaci Peter Neumann působící na londýnské King’s College.

„Důsledky konfliktu v Sýrii budeme pociťovat ještě dlouho. Nejméně dalších pět let po svém konci bude hnutí IS pokračovat,“ míní Neumann s tím, že když ztratí radikálové sounáležitost s jednou skupinou, neznamená to, že přestanou být radikály.

Tím odpadávají starosti, jak zabránit globálním finančním tokům teroristů, pokud vůbec mělo smysl se jimi zabývat. „Peněžní transakce začínají být podezřelé až tehdy, kdy je zřejmé, že jejich původce je podezřelý, na to není lehké přijít. Proto je potřeba řešit, že mnoho džihádistů má kriminální pozadí a těží například z prodeje drog,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Neumann. Podle amerického senátora Rona Johnsona propírají peníze i černými obchody s automobily.

Takové propojení organizovaného zločinu s terorem je podle Neumanna novinkou posledních 10 až 15 let. Dvě třetiny Němců, kteří se vydali bojovat do Sýrie za IS, mají kriminální minulost. V dalších evropských zemích tato čísla podle německého experta přesahují 50 procent. Za největší problémy považuje, že kriminálníky vězeňské prostředí radikalizuje a jako běžné zločince je potom těžké je odhalit.

„Evropské tajné služby by si měly budovat síť kontaktů mezi teroristickými buňkami. To je jediná možnost, jak bojovat s teroristy,“ nastínil možnou cestu serveru Lidovky.cz irský novinář a autor několika knih o severoirském terorismu Henry McDonald. Kriminální historie velkého počtu evropských džihádistů jim v tom podle něj může pomoci, existují na ně totiž „páky“. Muži s kriminální minulostí nejsou totiž tak loajální, můžou se nechat třeba uplatit.

„Nejspolehlivější (teroristé, pozn. red.) jsou pouze ti opravdu silně věřící. Na zločince není spoleh, protože jsou uplatitelní,“ řekl McDonald. Džihádisté jsou podle něj proto do jisté míry stejní jako teroristé v jiných částech světa, od irských republikánů až po baskickou skupinu ETA. Islámský stát se podle něj lišil pouze tím, že skutečně ovládal území, ze kterého získával peníze.