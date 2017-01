Moderní odstřelovací pušky, samopaly i kulomet. URNA zbrojí proti teroristům

Obměnu výstroje rozložil Útvar rychlého nasazení (URNA ) do tří let, začala předloni a probíhá postupně až do konce letošního roku. O zahájení této modernizace rozhodl policejní prezident Tomáš Tuhý v reakci na tehdejší útoky v Evropě. Teroristé tehdy několikrát útočili například v Paříži, kde se jejich cílem stala redakce satirického časopisu Charlie Hebdo.

„Přezbrojování Útvaru rychlého nasazení souvisí s celkovou změnou bezpečnostní situace a potřebou modernizace původního, již opotřebeného vybavení,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová.

Policejní prezidium podle mluvčí počítá s celkovými náklady ve výši desítek milionů korun. Šéf útvaru Libor Lochman hovořil konkrétněji. „V ceně je zahrnuto vybavení i pro krajské zásahové jednotky a takzvané prvosledové hlídky, tedy pořádkové policisty se zvláštním výcvikem. Jde ale zhruba o 40 až 50 milion korun,“ řekl.

Protibalistická výzbroj

Nová výzbroj URNA Samopaly Heckler & Koch MP7 (4.60x30mm) Kulomety FN MINIMI (5.56x45mm) Útočné pušky Heckler & Koch G36C (5.56x45mm)

Heckler & Koch G36K (5.56x45mm)

Heckler & Koch HK417 (7.62x51mm) Odstřelovačské pušky SIG SSG 3000 Sniper (308 Winchester)

SAKO TRG-42 (338 Lapua Magnum)

Protiteroristická jednotka nakoupila, nebo teprve pořídí nové útočné pušky a účinnější samopaly. Jde především o samopaly typu Heckler & Koch MP7 ráže 4.6x30mm a odstřelovačské pušky SIG SSG 3000 Sniper ráže 308 Winchester a SAKO TRG-42 ráže 338 Lapua Magnum účinné na velké vzdálenosti. Nákup zahrnuje i útočné pušky Heckler & Koch HK417 ráže 7.62x51mm, které se používají i pro střelbu z vrtulníku, a zbraně ráže 5,56x45mm jako Heckler & Koch G36C, G36K či lehký kulomet FN MINIMI.

Útočná puška typu Heckler & Koch G36 ráže 5.56x45mm.

S tím souvisí i pořízení průbojné munice, která dokáže zastavit nepřítele s balistickými vestami. „Jak se vyvíjí terorismus, tak se vyvíjí výzbroj. Bylo potřeba nakoupit zbraně a munici s vyšším zastavovacím účinkem,“ řekl serveru Lidovky.cz Lochman. „V rámci projektu Atlas, který sdružuje všechny protiteroristické jednotky, komunikujeme také s kolegy ze zahraničí po celé Evropě. Na základě toho jsme vyhodnotili, že chceme některé věci přezbrojit.“

Kromě nových zbraní obdrží speciální jednotka i nezbytné doplňky. Mezi nimi například neviditelné laserové zaměřovače nebo techniku pro noční vidění. URNA se navíc s ostatními evropskými protiteroristickými útvary každý rok pravidelně účastní několika cvičení. Loni absolvovala speciální výcvik mimo jiné i v Izraeli.