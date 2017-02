Už podruhé přežil pokus o otravu. Kritik Kremlu se probudil z kómatu

Nemůže sice zatím mluvit a podle lékařů je jeho stav vážný, ale zdá se, že bude žít. Diagnóza je stejná jako před dvěma lety: otrava organismu toxickou látkou neznámého původu.

Kara-Murza byl blízkým přítelem zavražděného opozičního lídra Borise Němcova. Právě po jeho smrti vystoupil s ostrou kritikou Kremlu, který obvinil z provokování vražd ruských opozičních aktivistů.

Nedlouho poté, v roce 2015, poprvé upadl do kómatu a ocitl se na hranici života a smrti. Nikdy se nepřišlo na to, jakým jedem byl před dvěma lety otráven, přestože analýzy si pětatřicetiletý novinář nechal provést ve Francii.

Jediné, co se v jeho krvi našlo, byly těžké kovy. Ruští i zahraniční experti opatrně naznačovali, že taková praxe a možnosti jsou vlastní ruským tajným službám. Na druhou stranu pokud chtěli profesionálové z FSB před dvěma lety Kara-Murzu jen přiotrávit a tím upozornit, aby se buď z Ruska odstěhoval, nebo se uchýlil do politického ústraní, druhý pokus by nejspíš byl i poslední. Ruské tajné služby při fyzické likvidaci vybraných lidí jen málokdy nedosáhnou úspěchu.

Signál pro Trumpa

Případ Kara-Murzy by se podle ruských i zahraničních novinářů měl stát signálem především pro nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Měl by vědět, že takoví lidé jako Vladimir Putin nejsou dobrými přáteli a nelze s nimi jednat jako s přáteli,“ vzkázala do USA tento týden Jevgenija Kara-Murzaová, žena otráveného novináře.

Po první otravě Kara-Murza odjel do USA, kde se dostal do původní formy. Přes varování přátel se ale vrátil do Ruska a zapojil se opět do politického života. Minulý měsíc předložil zahraničnímu výboru amerického senátu dopis kritizující ruskou vládu a prezidenta.

V dopise, který senátoři dostali během diskuse o kandidatuře Rexe Tillersona na funkci ministra zahraničí USA, Kara-Murza mimo jiné konstatuje, že ruským opozičním vůdcům nehrozí jen soudy či vězení, jde jim skutečně o život. Několik týdnů poté, co novinář upozornil americké politiky na to, v jaké situaci se ocitla ruská liberální opozice, se sám stal obětí nejspíš nájemných vrahů nebo tajných služeb.

Není to poprvé

Po rozpadu SSSR počátkem 90. let minulého století vystoupili někteří ruští historici a veteráni tajných služeb s odhalením tajné laboratoře číslo 12 pro rozpracování jedů, které nezanechávají stopy. Tyto látky byly údajně testovány na trestancích v gulagu. Výzkum začal už v roce 1921. Existenci laboratoře potvrzuje i Alexandr Kuzmin, bývalý agent KGB, který nedávno vydal knihu Biologická špionáž.

Za vlády Vladimira Putina se objevilo několik případů záhadných otrav, včetně případu bývalého agenta Alexandra Litviněnka, zabitého radioaktivním plutoniem. I jeho manželka, stejně jako žena Kara-Murzy, ukazuje na prezidenta Putina.