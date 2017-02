Už ve 14 letech vyškolil úředníky. V 16 soud urputného aktivistu zplnoletnil

Ve svých šestnácti letech nyní může známý aktivista Jakub Čech, který svými kauzami plní už pravidelně novinové stránky, vlastnit datovou schránku nebo se podílet na chodu města. V polovině minulého roku požádal o přiznání svéprávnosti a v tom mu nyní podle informací serveru Lidovky.cz okresní soud vyhověl. Stal se dospělým. Tedy alespoň před úřady.

„Budu mít více práv, budu se moci více angažovat v občanských spolcích a jejich orgánech, budu moci spolek zastupovat ve správních řízeních, třeba o kácení stromů ve městě,“ řekl již dříve v rozhovoru pro server Lidovky.cz šestnáctiletý Jakub Čech, který si už delší dobu přál získat status dospělého.

Dříve bylo zplnoletnění možné jen pro účely sňatku. O možnosti stát se předčasně svéprávným občanem slyšel Čech prý už v minulosti a hned se mu zalíbila. „Myslím, že když budu svéprávný, nebudou se mnou moci tak ‚zametat‘. Bude to jednodušší i pro úřady, protože nebudou muset zkoumat, zda jsem k tomu či onomu úkonu způsobilý,“ vyjmenovává další důvody svého rozhodnutí student z Prostějova.

Výjimečné případy

Nejde o precedentní rozhodnutí, na druhou stranu nejde ani o častý jev. Za dva a půl roku tohoto práva využily jen desítky lidí, většinou mladých podnikatelů, kterým věk znemožňoval rozjet obchod na vlastní jméno.

Studenta obchodní akademie k tomu ale dohnal spíše aktivismus, kterému se s chutí věnuje už od svých deseti let. Případy, které otevřel sám bez pomoci rodičů či právníků, byly většinou založeny na tom, že se coby teenager nemohl dostat k informacím o svém rodném městě - Prostějově. Úředníci mu je odepírali právě kvůli věku. Jak nedávno napsal server Lidovky.cz, Čech upozornil též na údajnou diskriminaci, to když ještě jako čtrnáctiletý chlapec nemohl získat slevovou kartu České pošty. (více čtěte ZDE)

„Narazil jsem na problém i v korespondenci s úřady. Když například potřebuji něco doručit na instituci, která není v Prostějově a musí tam být podpis, těžko se jim to pak posílá. Musím odesílat doporučené psaní,“ vypráví Čech, jaké nepříjemnosti často řeší. „Jednou se mi dokonce stalo, že mi na ministerstvu vnitra zapřeli moje podání. Posílal jsem to ale jako klasický dopis, takže už nezjistím, jestli došlo k pochybení pošty, nebo ministerstva,“ řekl s tím, že by si kvůli podobným situacím přál mít vlastní datovou schránku.

Vlastní datová schránka

Právě ta ho přivedla k myšlence, že by se mohl stát dospělým už v šestnácti letech. „Paní ombudsmanka (Anna Šabatová – pozn. red.) mi na základě mého podnětu poradila, ať si požádám o plnou svéprávnost,“ vysvětluje Čech.

JAK SVÉPRÁVNOST DEFINUJE OBČANSKÝ ZÁKONÍK: § 37 Přiznání svéprávnosti

(1) Navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého. (2) Za podmínek stanovených v odstavci 1 soud přizná nezletilému svéprávnost i na návrh jeho zákonného zástupce, pokud nezletilý s návrhem souhlasí. § 33 (1) Udělí-li zákonný zástupce nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, souhlas k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti, stává se nezletilý způsobilý k jednáním, jež jsou s touto činností spojena. K platnosti souhlasu se vyžaduje přivolení soudu. (2) Přivolení soudu nahrazuje podmínku určitého věku, je-li stanovena pro výkon určité výdělečné činnosti jiným právním předpisem.

Stát se úředně dospělým není ale úplně jednoduché, ačkoli samotný proces u soudu může být trvat pouhých patnáct minut.



Tak se stalo v případě gymnazisty Jiřího Diblíka z Vysokého Mýta, který chtěl začít dlouho před dosažení plnoletosti podnikat na vlastní pěst.

Stěžejní jsou předpoklady pro přiznání svéprávnosti. „Soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého,“ stojí v občanském zákoníku.

Mladý aktivista si ale od začátku věřil. Měl za sebou totiž silnou podporu od Nadačního fondu proti korupci. „Jakub Čech i přes své mládí vyniká svojí orientací ve veřejném prostoru jako málokterá svéprávná osoba. Jak už mnohokrát dokázal, zvládne vyhledat a i interpretovat příslušné zákony, napsat kvalitní trestní oznámení či přitlačit na radnici, aby neplýtvala veřejnými penězi,“ uvedla již dříve ředitelka organizace Linda Majerová s tím, že jsou otevřeni bližší spolupráci s chlapcem.