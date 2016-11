Už žádné skandály ve volebním finále. Poradci zakázali Trumpovi přístup k twitteru

Server New York Times v neděli napsal, že „pomocníci pana Trumpa mu konečně vyrvali twitterový účet“. Trump se nechvalně proslavil svými tweety z třetí hodiny ranní, ve kterých urážel bývalou Miss Universe Alicii Machado. Následně se snažil získat podporu followerů na twitteru zpět a omluvit své činy slovy: „Alespoň víte, že budu schopný zvednout telefon.“ Tvrdil, že tím dokazuje svou pohotovost v případě krize.

For those few people knocking me for tweeting at three o'clock in the morning, at least you know I will be there, awake, to answer the call!