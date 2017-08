Uzavřený bazén hotelu Thermal by mohl začít využívat přebytečnou vřídelní vodu

KARLOVY VARY Bazén karlovarského hotelu Thermal, který je už několik let uzavřený, by mohl využívat přebytečnou vřídelní vodu. Navrhl to Český inspektorát lázní. Budovy nad bazénem zase chce využít pro designové centrum sdružení PROTEBE live. Novinářům to ve středu řekl primátor Karlových Varů Petr Kulhánek (KOA), který o návrzích jednal s vedením hotelu.

„Protože tento záměr byl vysloven z ministerstva zdravotnictví a z jejich strany by byl průchodný, chtěli jsme s ním seznámit představenstvo Thermalu, které se v současné chvíli rozhoduje, jak využije bazénový komplex. Ten záměr byl kvitován s povděkem. Na místě byl úkolován architekt, aby ho zahrnul do připravované studie a připravil východiska, která se týkají jak technologického, tak finančního hlediska,“ řekl Kulhánek.



#bazén #thermal #vary. Leje, ale ten se hned tak nenapustí. Jednou tu prý letěl do vody Jan Rejžek, to už neuvidíme. pic.twitter.com/ZTFDcBTjIW — katerina kadlecova (@kat_kadlecova) July 3, 2016



Výhodou využívání odpadní vřídelní vody, která dnes bez užitku vytéká do řeky Teplé, by bylo snížení nákladů na nákup vody. Cílem má být veřejně přístupný bazén s originální karlovarskou vřídelní vodou.

Opravy za 400 až 450 milionů

Po znovuotevření bazénu, který byl jedním ze symbolů lázeňské města, volá veřejnost i odborníci. V dohledné době se tak ale zřejmě nestane, protože ministerstvo financí, které hotel ve státním vlastnictví spravuje, chystá rekonstrukci hotelu. Bazén má přijít na řadu až v druhé fázi.

Podle informací ministerstva financí by měly opravy ubytovací části hotelu stát 400 až 450 milionů korun. Začít by měly počátkem příštího roku.

Primátor ve středu řekl, že v případě znovuotevření bazénu by se město nebránilo diskusi o případném podílu na provozních nákladech. Podle Kulhánka chápe město bazén jako veřejnou službu.