Pachatel masakru v klubu chtěl útočit na náměstí. Od IS dostal jiné příkazy

Kvůli přísným bezpečnostním opatřením si to po konzultaci s předákem teroristické organizace Islámský stát (IS) rozmyslel. Zadržený muž to podle listu Hurriyet řekl vyšetřovatelům.

Čtyřiatřicetiletý Abdulgadir Mašaripov policii podle zdroje deníku řekl, že jednal na přímý rozkaz jednoho z předních lidí v hierarchii IS v syrském městě Rakka, považovaném za hlavní baštu organizace v zemi.

„Přišel jsem na (náměstí) Taksim během silvestrovského večera, ale bezpečnostní opatření byla velmi intenzivní. Nebylo možné tam provést útok,“ uvedl podle záznamu z policejního výslechu. „Dostal jsem instrukce, abych v oblasti vyhledal nový terč. Projel jsem tedy pobřeží (Bosporské úžiny) v taxíku okolo desáté večer,“ popsal muž, který se prý pro klub Reina rozhodl kvůli jeho poměrně slabé ostraze.

Mašaripova policie zadržela po dvou týdnech na útěku v pondělí večer v Istanbulu, když se na pátrání podílelo na 2000 policistů. Uzbek, který absolvoval výcvik v Afghánistánu, se k činu přiznal a na místě krveprolití se našly jeho otisky. Při zadržení měl u sebe 197.000 dolarů (téměř pět milionů korun), což podle policie dokládá, že čin nespáchal z ideologických důvodů, ale za peníze.

IS se k odpovědnosti za atentát už dříve přihlásil. Atentát měl být podle teroristické organizace odplatou za turecké vojenské operace v Sýrii.

Kromě Mašaripova skončilo ve vazbě v souvislosti s útokem dalších 50 lidí.

Většina obětí útoku v klubu, kde lidé slavili příchod nového roku, byli turisté, hlavně ze zemí Blízkého východu a severní Afriky, ale i z Indie, Ruska či Izraele.