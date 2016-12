V Aleppu začala evakuace. Provládní vojáci prý zaútočili na konvoj autobusů

Evakuace měla původně začít už v úterý, ale kvůli obnoveným bojům byla pozastavena.



Podle povstalců, jejichž zástupce citovala agentura Reuters, první konvoj vyjel z východní části města ráno. Podle dohody o evakuaci z tohoto týdne zamířil přes vládou kontrolované území směrem do oblasti ovládané rebely západně od Aleppa. V polovině trasy k linii obléhatelů byl ale zastaven. Pak byla slyšet palba, která trvala několik minut.

Ruská armáda oznámila, že hodlá na evakuaci dohlížet s pomocí bezpilotních letadel a kamer. „Povstalci budou odváženi ve 20 autobusech a deseti sanitkách, které využijí připravený koridor a odjedou do Idlibu,“ oznámila ruská armáda.

Idlib je poslední syrskou provincií, kde se soustředili odpůrci Damašku, ve větším počtu jsou pak ještě na některých místech jihosyrské province Dará.

Na severu Sýrie je do bojů zapojena turecká armáda, která ve čtvrtek oznámila, že její letadla při útoku zabila 20 členů organizace Islámský stát (IS). Poničila také sedm budov využívaných radikály. Turecko poslalo do Sýrie armádu v srpnu a Turci nyní obléhají město Al-Báb, které má pod kontrolou IS.

Ve čtvrtek ráno agentura Reuters psala o tom, že ve východní části syrského Aleppa utichly boje. Představitel jedné z povstaleckých skupin uvedl, že klid zbraní je dodržován od 01:30 SEČ.



Humanitární organizace Červený kříž a Červený půlměsíc oznámily, že pro evakuaci mají připraveno deset sanitek a 100 dobrovolníků.