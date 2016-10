V Británii půjde za mříže pět Čechů. Pašovali do země lidi a nutili je k otrocké práci

LONDÝN Rozsudky od dvou let do 6,5 roku vězení si v pondělí vyslechla u britského soudu pětice českých občanů, kteří pašovali lidi z východní Evropy do Británie a nutili je k otrocké práci. Jejich sedm mužských obětí žilo podle soudu v nelidských podmínkách a prací v myčce aut či továrně na balené maso splácelo dluhy, které si na ně gang vymyslel. Britská média již dříve uvedla, že oběťmi byli také čeští občané.

Gang se podle obžaloby zaměřoval na zranitelné, bezbranné lidi v Česku, o kterých se dalo předpokládat, že se po nich nebude nikdo shánět. V Británii museli spát například na podlaze či v garážích. „Bylo s nimi nakládáno jako se zbožím,“ řekla prokurátorka Ann Hampshireová. Policie muže osvobodila při razii v roce 2014. Na případu spolupracovaly české a britské úřady. Jednalo se o první kauzu, při níž byl poprvé nějaký český vězeň převezen do Británie, aby svědčil, poznamenala bez dalších podrobností agentura Reuters.

Podobných afér se událo na britských ostrovech více. Mluvčí českého velvyslanectví v Londýně v době zatčení pětice řekl, že jen za rok 2014 řešil zastupitelský úřad 25 podobných případů. Upozornil, že ve výčtu jsou jen takové případy, kdy se na velvyslanectví obrátili přímo Češi, případně zástupci charity. Odhaduje se, že ve Spojeném království je nyní nuceno k těžké práci, sexu či službě v domácnosti kolem 13 tisíc cizinců. Britská vláda letos vyčlenila desítky milionů liber na boj proti tomuto jevu.